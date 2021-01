Wygląda na to, że opaska Xiaomi Mi Band 6 zaoferuje znacznie więcej niż jej poprzedniczka. Choć wciąż nie będzie to urządzenie kompletne, coraz mniej będzie mu do tego miana brakować.

Trzy powody, by zainteresować się Xiaomi Mi Band 6

W sieci pojawiły się pierwsze informacje na temat Xiaomi Mi Band 6 (o kodowym oznaczeniu XMSH15HM). Jeśli się potwierdzą, to będziemy mogli mówić o dużym kroku naprzód. I od razu musimy zejść na ziemię, bo wśród nowości nie będzie najpewniej modułu NFC do płatności zbliżeniowych – ten (tak jak w przypadku Mi Band 5) wciąż będzie zarezerwowany dla Chińczyków. To jednak, co będzie, również można rozpatrywać w kategorii wielkich rzeczy.

Mówi się o trzech istotnych nowościach. Są to:

jeden: monitor SpO2, czyli pulsoksymetr – pozwala na mierzenie poziomu natlenienia krwi, istotnego ze zdrowotnego punktu widzenia,

– pozwala na mierzenie poziomu natlenienia krwi, istotnego ze zdrowotnego punktu widzenia, dwa: większy wyświetlacz , dzięki któremu więcej treści będzie widocznych od razu, co powinno pozytywnie wpłynąć na wygodę i przede wszystkim…

, dzięki któremu więcej treści będzie widocznych od razu, co powinno pozytywnie wpłynąć na wygodę i przede wszystkim… trzy: wbudowany moduł GPS, umożliwiający precyzyjne monitorowanie aktywności na świeżym powietrzu oraz zapisywanie pokonanych tras.

Xiaomi Mi Band z GPS? To byłoby coś. Ale nowinek ma być więcej

Szczególnie ten ostatni element jest wyczekiwany przez użytkowników, więc jego pojawienie się na pewno zostałoby przyjęte bardzo pozytywnie. Co więcej, najprawdopodobniej lista zmian i nowości jest znacznie dłuższa. Mówi się choćby o odświeżonym interfejsie, aplikacji Pomodoro (do efektywnej pracy) oraz zwiększeniu liczby trybów sportowych z 11 (w „piątce”) do 30. Wśród nowych mają pojawić się: koszykówka, kickboxing czy zumba.

A jaką nową funkcję ty najbardziej chciałbyś zobaczyć w opasce Xiaomi Mi Band 6?

Źródło: NotebookCheck, XDA-Developers, Gizmochina informacja własna. Na zdjęciu: Xiaomi Mi Band 5

