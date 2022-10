Platforma Google TV w naturalny sposób zastępuje system Android TV, wnosząc personalizację i intuicyjność obsługi na jeszcze wyższy poziom. Xiaomi jest kolejnym producentem, który zdecydował się na wypuszczenie telewizorów z tym właśnie rozwiązaniem.

Telewizory Xiaomi Mi TV Q2 – ich pierwsze z Google TV

Na europejskim rynku debiutują telewizory Xiaomi Mi TV Q2 – pierwsze w ofercie tego producenta, które wykorzystają nowy system Google TV. Znacznie bardziej przystępny interfejs i funkcje sprawiające, że „doświadczenie” jest znacznie bardziej spersonalizowane, to jego cechy charakterystyczne. Główny nacisk kładziony jest tu na dopasowaniu treści, a nie na konkretnych usługach.

Czym (nie) przyciągają nowe telewizory Xiaomi?

O Google TV wiele już jednak zostało powiedziane, a co do zaoferowania mają same telewizory spod znaku Q2? Przede wszystkim: 50-, 55- i 65-calowe wyświetlacze LCD (konkretnie: VA) o rozdzielczości 4K i odświeżaniu 60 Hz. Nic nadzwyczajnego, ale w połączeniu z technologią QLED i HDR-em obraz ma się prezentować całkiem nieźle.

Co ciekawe, Xiaomi wspomina nawet o obsłudze Dolby Vision IQ, czyli formatu HDR połączonego z jasnością dostosowującą się do oświetlenia w pokoju. Mimo to – ze względu na technologiczne ograniczenia – nie spodziewałbym się jednak rewelacji. Ot, zapowiada się przyzwoity średniak gotowy do walki z niższymi seriami TCL-a czy Samsunga.

W specyfikacji można też odnaleźć informacje o 2 GB pamięci RAM, mających zapewniać płynne działanie systemu, łączności Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.0, trzech złączach HDMI i dwóch USB oraz kompatybilności z Dolby Atmos i DTS:X. Oczywiście do cieszenia się przestrzennym dźwiękiem konieczny będzie odpowiedni zestaw audio, bo sam TV ma jedynie głośniki stereo o mocy 30 W.

Średniak w średniej cenie? Na to wygląda

A jak telewizory Xiaomi Mi TV Q2 wypadają cenowo? Tak jak pod względem specyfikacji, czyli po prostu średnio. Kosztują od 700 do 900 euro – mogą więc być atrakcyjną opcją dla osób poszukujących przyzwoitego sprzętu z Google TV. Recenzje pokażą, czy faktycznie warto się nimi zainteresować.

Źródło: Xiaomi, FlatpanelsHD