Xiaomi Mi Watch w Polsce zadebiutuje lada chwila. Zobacz, co ma do zaoferowania i czy jest to coś dla ciebie. Ogólnie rzecz biorąc wypada naprawdę ciekawie.

Premiera Mi Watch w Polsce – co potrafi smartwatch Xiaomi?

Ważący zaledwie 32 gramy Xiaomi Mi Watch ma okrągły wyświetlacz AMOLED w formacie 1,39 cala, na którym zawsze wszystko dobrze widać: raz, że obsługuje tryb Always-On, dwa – jest bardzo jasny, co poprawia komfort korzystania w pełnym słońcu. A że jest pokryty szkłem Gorilla Glass 3. generacji, to i trwałości nie można mu odmówić. Dodajmy, że ładowanie do pełna trwa dwie godziny, a energii w akumulatorze powinno później wystarczyć nawet na 16 dni normalnego użytkowania lub 50 godzin w trybie sportowym.

Porozmawiajmy jednak o tym, co najważniejsze, a więc o możliwościach. Jak na smartwatcha dla aktywnych przystało, Mi Watch oferuje całodobowe monitorowanie tętna, testowanie poziomu natlenienia krwi oraz śledzenie treningów i postępów w 117 trybach. Wbudowany GPS zapewnia precyzyjne zbieranie danych podczas ćwiczeń na świeżym powietrzu, a wodoszczelna konstrukcja (5 ATM) umożliwia realizację treningu pływackiego. W dodatku zegarek automatycznie wykrywa rodzaj aktywności.

Oprócz tego Xiaomi Mi Watch monitoruje także poziom stresu i jakość snu, pozwala przeprowadzić trening oddechu oraz oferuje funkcję zdalnego sterowania aparatem i odtwarzaczem muzycznym. Oczywiście wyświetla również powiadomienia z telefonu: o wiadomościach, połączeniach czy komunikatach z portali społecznościowych. Dzięki niemu więc jesteś zawsze na bieżąco.

Ile kosztuje smartwatch Xiaomi Mi Watch w Polsce?

Debiut smartwatcha na polskich półkach sklepowych został zaplanowany na 8 lutego. Jeśli masz na niego chrapkę, to przygotuj się na wydatek rzędu 549 złotych. Jest jednak jeszcze jedna dobra wiadomość – przy odrobinie szczęścia zaoszczędzisz stówkę. Już 25 stycznia odbędzie się błyskawiczna wyprzedaż w oficjalnych sklepach internetowych Xiaomi – liczba sztuk zegarka Mi Watch za 449 złotych będzie jednak mocno ograniczona.

Na dobry początek smartwatch będzie dostępny w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym, beżowym i granatowym. Xiaomi przekonuje jednak, że wkrótce pojawią się też inne wersje.

Źródło: Xiaomi, informacja własna

