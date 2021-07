Tym razem zdecydowałem się potestować zegarek Xiaomi Mi Watch znacznie dłużej niż regulaminowe dwa tygodnie. I wydaje mi się, że więcej ponad to co oferował w momencie premiery z niego nie wycisnę. Co wcale nie oznacza, że nie jest wart uwagi

ocena redakcji:









4,1/5

Czy prawie pół roku to dużo dla zegarka? Czy przez ten czas sprzęt może się zmienić w zauważalny sposób? Na przykładzie Xiaomi Mi Watch, który był gwiazdą okresu walentynkowego wraz z Mi Watch Lite, można spróbować odpowiedzieć sobie na te pytania. Dlaczego akurat na przykładzie tej marki i tego modelu. Bo Xiaomi Mi Watch, w wersji, która trafiła do sprzedaży w Polsce, a nie tej w której upatrywaliśmy konkurencję dla Apple, jest dobitnym dowodem na to, że smartwatch to często nadużywane określenie.

Są smartzegarki i smart zegarki. Xiaomi Mi Watch należy do tej drugiej grupy

Zegarki tego typu należy podzielić na dwie kategorie. Takie, które faktycznie mają dużo funkcji smart zapewniają rozbudowaną interakcję, a także takie, które oferują sporo, ale nie są w praktyce niczym więcej niż zaawansowaną opaską sportową z funkcjami monitorowania podstawowych funkcji życiowych oraz dodatkami w stylu GPS, kompas czy barometr/wysokościomierz.

Do tej drugiej grupy należy właśnie Xiaomi Mi Watch. To zegarek, który ma sporo funkcji, ale w praktyce jest sprzętem dla osób o niewielkich wymaganiach. Może to wydać się wam zaskakującym wnioskiem, wszak Xiaomi Mi Watch funkcjonalnie i cenowo jest w dużym stopniu podobny do Huawei Watch GT 2e, a wyglądem przypomina Huawei Watch GT 2, które ocenialiśmy bardzo pozytywnie.

Xiaomi Mi Watch po kilku miesiącach jest taki sam jak na początku

Kilka miesięcy używania zegarka Xiaomi przekonało mnie, że jest to sprzęt, który niestety nie zmienia się z czasem. Aktualizacje nie wniosły wiele istotnego, a oprogramowanie sterujące na telefon niestety nie rozwinęło się zbytnio. Czy to źle? Biorąc pod uwagę, co można byłoby dodać do zegarka i oprogramowania Xiaomi Wear poprzez aktualizacje, to niestety niedobrze. Lecz uwzględniając fakt, że wprost po wyjęciu z pudełka Mi Watch oferuje całkiem sporo, nie jest to aż tak wielki powód do niezadowolenia.

A co oferuje i jak wygląda Xiaomi Mi Watch zobaczyć możecie na poniższym wideo.

Xiaomi Mi Watch to dobry zegarek, ale nic ponad to

Podsumowując Xiaomi Mi Watch jest dobrym zegarkiem, z którego kupujący powinien być zadowolony, ale też zegarkiem o zamkniętym wachlarzu możliwości. Dlatego proponuję go przede wszystkim osobom, które nie chcą drążyć w funkcjonalności urządzenia, a szczególnie nie oczekują wyjścia poza ekosystem Xiaomi. Zarówno pod względem monitorowania aktywności sportowej, jak i pod względem charakteru urządzenia ubieralnego. Tutaj Xiaomi Mi Watch nie jest wybitny nawet biorąc pod uwagę cenę, która po tych kilku miesiącach wcale nie stała się wyjątkowo atrakcyjna.

Opinia o Xiaomi Mi Watch Plusy wygodny w obsłudze, lekki,

wysoka jakość wykonania, pomimo, że nie zastosowano materiałów klasy premium,

jasny i czytelny ekran,

niezły czas pracy, także przy włączonym monitoringu aktywności,

spora liczba danych pomiarowych wyświetlana wprost w zegarku,

dużo trybów sportowych,

skuteczny GPS. Minusy aplikacja Xiaomi Wear wymaga dopracowania,

brak możliwości eksportu danych do aplikacji innych firm,

nie ma NFC,

wykres zmian tętna aktualizuje się z opóźnieniem,

niektóre funkcje zegarka aż proszą się o rozwój.