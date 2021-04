Xiaomi Mi 11 Ultra to aktualnie topowy model w ofercie tego chińskiego producenta. Wrażenie robi jednak nie tylko specyfikacja, ale też cena.

Polska premiera Xiaomi Mi 11 Ultra

Świat poznał Xiaomi Mi 11 Ultra pod koniec marca, o czym zresztą pisaliśmy. Równo po miesiącu ma natomiast miejsce polska premiera tego zaawansowanego smartfona. Jak zwykle w tego typu przypadkach bywa poznaliśmy te najważniejsze dla większości użytkowników informacje, rozwiano wątpliwości dotyczące dostępności oraz ceny.

Sprzedaż Xiaomi Mi 11 Ultra na naszym rynku rozpoczyna się już dziś. Zainteresowani znajdą smartfona w oficjalnych sklepach Xiaomi, najpopularniejszych sieciach z elektroniką (między innymi Komputronik, Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt i Neonet) oraz u operatorów (Orange, Play, Plus i T-Mobile). Co warte odnotowania, jego dostępność będzie limitowana.

Ile trzeba będzie zapłacić? Xiaomi Mi 11 Ultra został wyceniony na 5699 złotych. Mowa o wariancie posiadającym 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Tak drogiego smartfona tego producenta jeszcze nie widzieliśmy.

#Mi11Ultra to nasz najpotężniejszy smartfon z 50MP aparatem nowej generacji, podwójnym wyświetlaczem AMOLED i turbo ładowaniem przewodowym i bezprzewodowym o mocy 67W. #TheDirectorsCut pic.twitter.com/vS0lqmOWrs — Xiaomi Polska #Mi11i (@XiaomiPL) April 29, 2021

Xiaomi Mi 11 Ultra to smartfon z najwyższej półki

Czy cena jest uzasadniona? Cóż, o tym można długo dyskutować. Co do jednego trudno mieć natomiast zastrzeżenia. To zdecydowanie jeden z najwydajniejszych i najbardziej zaawansowanych smartfonów na rynku.

Zanim zacznie się omawianie jego wnętrza w oczy rzuca się nie tylko bardzo duży wyświetlacz główny AMOLED o rozdzielczości 3200x1440 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz, ale również dodatkowy wyświetlacz AMOLED 1,1 cala umieszczony obok głównego aparatu fotograficznego.

To zresztą właśnie aparat fotograficzny ma być tu jednym z największych atutów i to nie z racji wspomnianego wyświetlacza, ale zastosowanych obiektywów i ich możliwości. To zestaw 50 Mpix Samsung GN2, 48 Mpix Sony IMX586 i 48 Mpix Sony IMX586. Ten ostatni to teleobiektyw mający zapewniać zoom optyczny 5x, zoom hybrydowy 10x i zoom cyfrowy 120x. Xiaomi Mi 11 Ultra zajął najwyższe miejsce w rankingu DxOMark, ale my więcej o jakości zdjęć powiemy po naszych testach.

Na pewno nie będzie problemów z wydajnością. Xiaomi Mi 11 Ultra został wyposażony nie tyle w duże zasoby pamięci, ale też w procesor Qualcomm Snapdragon 888 z Adreno 660. Podobać może się zastosowany akumulator, nie tylko pojemność, ale i obsługiwane technologie ładowania. Warto odnotować, że obudowa jest wodoszczelna, bo akurat w tej kwestii Xiaomi długo odstawało od konkurencji.

Specyfikacja Xiaomi Mi 11 Ultra

Model Xiaomi Mi 11 Ultra system operacyjny Android 11 z MIUI 12 ekran » 6,81"

» 3200x1440 px

» AMOLED

» 120 Hz procesor Qualcomm Snapdragon 888 z Adreno 660 pamięć RAM 8 GB / 12 GB (LPDDR5) pamięć wewnętrzna 256 GB / 512 GB (UFS 3.1) aparat główny » 50 Mpix f/2.0, OIS

» 48 Mpix f/2.2, 128°

» tele 48 Mpix f/4.1, OIS aparat przedni 20 Mpix f/2.2 łączność Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 ac, NFC, 5G, dual SIM akumulator » 5000 mAh

» ładowanie przewodowe 67W

» ładowanie bezprzewodowe 67W

» ładowanie zwrotne 10W dodatkowe cechy głośniki stereo Harman Kardon, czytnik linii papilarnych, IP68, dodatkowy ekran AMOLED 1.1" wymiary 164.3 x 74.6 x 8.38 mm

Koniec końców, na finalny werdykt jest za wcześnie, wystawimy go po testach. Co Wy na gorąco sądzicie o Xiaomi Mi 11 Ultra? Uważacie, że warto będzie się nim zainteresować czy cana jest przesadzona?

Jeśli celujecie w nowego, ale tańszego smartfona to poznaliśmy dziś także polskie ceny Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11 Lite i Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Źródło: Xiaomi

Warto zobaczyć również: