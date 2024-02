Xiaomi na rękę, czyli premiera Watch S3 i Watch 2 oraz opaska Band 8 Pro

Nie ma ekosystemu bez zegarka. I dlatego Xiaomi wciąż rozbudowuje portfolio takich produktów. Na MWC 2024 zadebiutowały Watch S3 oraz Watch 2 i opaska Band 8 Pro. Cała trójka trafiła do sprzedaży w Polsce.

Xiaomi Band 8 Pro, czyli coś więcej niż opaska fitness

Xiaomi jest twórcą bardzo popularnej i przystępnej cenowo opaski Smart Band 8, ale to tylko jeden z przedstawicieli całej rodziny produktów. Jest też wariant Active, a teraz dołącza do niego również model Xiaomi Smart Band 8 Pro. Podobnie jak inne zegarki z tych serii, umożliwia on wymianę pasków, dzięki czemu można go potraktować jako element fitnessowo-modowy.

Pomocna w tym jest także spora przekątna prostokątnego ekranu AMOLED, która wynosi 1,73 cala. Ekran odświeżany jest z częstotliwością 60 Hz i ma sporą rozdzielczość 480 x 336 pikseli. Podobnie jak w najprostszej opasce z rodziny produktów Smart Band 8, także i tutaj mamy rozbudowane opcje personalizacji wyglądu tarczy, także uwzględniające dodatkowe, wymienne paski do zakupienia oddzielnie.



Xiaomi Smart Band 8 Pro

W porównaniu z poprzednikiem Xiaomi Smart Band 8 Pro powinien działać o 2 dni dłużej, czyli pełne 14 dni. To za sprawą akumulatora o pojemności 289 mAh, o 23% większej niż w poprzedniej generacji tej opaski. Choć jest to tylko opaska, to ma cechy, które pozwalają myśleć o niej jak o zegarku. Wbudowany odbiornik GNSS pozwala na śledzenie pozycji zegarka bez posiłkowania się danymi z telefonu. Obudowa jest wodoodporna (klasy 5 ATM).

Xiaomi Watch 2, czyli wersja Pro bez obrotowej koronki

Podobnie jak Xiaomi Watch 2 Pro, także Watch 2 ma na pokładzie system Wear OS. Pomijając zmianę funkcjonalności komponentów przeznaczonych do fizycznego sterowania, nowy zegarek można uznać za praktycznie taki sam jak wersja Pro.

Xiaomi Watch 2 wyposażony w 1,43 calowy wyświetlacz AMOLED i ramkę ze stopu aliminium. Zegarek waży 37 gramów, a jego paski można zmieniać wybierając nowe w czarnej i srebrnej kolorystyce. Do dyspozycji mamy dwuzakresową funkcję nawigacji satelitarnej, a także 160 trybów sportowych w tym nowe tryby sportów zimowych. Nie zabrakło także ciekawej funkcji zdalnego sterowania aparatem w smartfonie włącznie ze zdalnym podglądem kadru.



Xiaomi Watch 2

Xiaomi Watch S3, czyli wisienka na torcie - zegarek kameleon

Najciekawszą propozycją wśród nowych zegarków Xiaomi jest model Watch S3, którego zadaniem jest stawić czoło popularności podobnych zegarków, ale marki Huawei. To zegarek z systemem HyperOS, który pozwala na wykonywanie rozmów przez Bluetooth, słuchanie muzyki i monitorowanie większości interesujących z perspektywy większości użytkowników parametrów pracy organizmu. Jest też podobnie jak w Watch 2 nawigacja satelitarna. Do dyspozycji dostajemy 150 trybów sportowych.



Xiaomi Watch S3

Nie ma co ukrywać to co potrafi Xiaomi Watch S3 to w dużym stopniu odzwierciedlenie tego co potrafią zegarki Huawei z serii GT. Dotyczy to także długiego czasu pracy, który według założeń ma wynosić nawet 15 dni. Doświadczenie użytkownika jest podobne jak w przypadku niedawno opisywanego Smart Band 8, ale tym razem przy użyciu większego wyświetlacza. To podobieństwo to przede wszystkim zastosowanie widżetów, jeszcze wygodniejszych niż we wspomnianej opasce.

Cechą, która czyni Xiaomi Watch S3 innym niż konkurencyjne produkty jest wykonanie aluminiowej koperty zegarka. Na górze mamy pierścień, który można odkręcić i wymienić na inny (z naniesionymi inaczej elementami wzorniczymi, domyślnie jest to pusty pierścień), który jest dopasowany stylistycznie do innego paska i innej tarczy zegarkowej (dostępne będą oddzielnie). W ten sposób Xiaomi Watch S3 stał się zegarkiem kameleonem, bo zmienić można w nim coś więcej niż tylko pasek na nadgarstek.



Wersje kolorystyczne Xiaomi S3 z dostosowanym paskiem, pierścieniem wokół tarczy i wyświetlaną tarczą

Na początek przygotowaliśmy dla was pierwsze wrażenia związane z Xiaomi S3, a potem wyczekujcie pełnej recenzji.

Cena i dostępność Xiaomi Watch S3

Każda z nowości na dłoń będzie dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych. Opaska Xiaomi Smart Band 8 Pro w wersji jasnoszarej i czarnej, a Xiaomi Watch 2 i Xiaomi Watch S3 jako srebrny i czarny. Zmiana wyglądu będzie możliwa po zakupieniu dodatkowych akcesoriów.

Opaska i zegarek już są dostępne w sprzedaży, a ich ceny to:

319 złotych za Xiaomi Smart Band 8 Pro,

899 złotych za Xiaomi Watch 2,

649 złotych za Xiaomi Watch S3.

Źródło: Xiaomi, inf. własna