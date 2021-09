Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T oraz Xiaomi 11 Lite 5G NE to kolejne smartfony zaprezentowane przez chińskiego producenta. Czym będą przyciągać do siebie użytkowników?

Seria Xiaomi 11T już oficjalnie

Nie wiem czy Xiaomi chciało przykryć premierę iPhone'a 13 i czy taki zabieg w ogóle może się udać. Z faktami dyskutować jednak trudno, a te są ostatnio na Xiaomi bardzo korzystne. Podczas dzisiejszej konferencji pochwalono się zdobyciem numeru 2 na liście najpopularniejszych producentów smartfonów na świecie oraz numerem 1 jeśli chodzi o Europę. Patrząc na utrzymujące się trendy w niedalekiej przyszłości może być jeszcze lepiej, ale póki co skoncentrujmy się na zaprezentowanych smartfonach.

Xiaomi 11T Pro z HyperCharge 120W

Xiaomi 11T Pro oraz Xiaomi 11T są niemal identyczne jeśli chodzi o design i bardzo zbliżone pod kątem specyfikacji. Najwięcej do zaoferowania ma oczywiście (bo wskazuje na to nazewnictwo) Xiaomi 11T Pro. Podczas omawiania najważniejszych funkcji sporo czasu poświecono baterii oraz technologii ładowania. Nic dziwnego, bo robi spore wrażenie.

Xiaomi 11T Pro obsługuje HyperCharge 120W, które ma pozwalać na naładowanie urządzenia do 100% w zaledwie 17 minut. Czy to bezpieczne? Producent pochwalił się zastosowaniem aż 34 funkcji ładowania i bezpieczeństwa baterii, a także certyfikatem TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System.

Nikomu nie powinno zabraknąć tu wydajności, Xiaomi 11T Pro został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 888, a więc absolutnie topowy układ jeśli chodzi o świat smartfonów z systemem Android. Poza tym zastosowano tu 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz wyposażony w technologie TrueColor, Dolby Vision i HDR10+. Ma on szczytową jasność na poziomie 1000 nitów, częstotliwość próbkowania dotyku do 480 Hz i jest chroniony przez szkło Corning Gorilla Glass Victus. Na pokładzie znalazły się również podwójne głośniki z systemem SOUND BY Harman Kardon.

Nie wypada też pominąć innego niezwykle istotnego punktu - aparatu fotograficznego. Mamy tu zestaw z obiektywem szerokokątnym 108 Mpix ze stabilizacją optyczną, telemakro 2x i obiektywem ultraszerokokątnym 120°, a także trybami AI Cinema, nagrywaniem 8K i obsługą HDR10+. Producent wspomniał również o nowej opcji Cinemagic, która ma pozwalać na skorzystanie z rozwiązań używanych przez profesjonalnych operatorów filmowych. Warto będzie przyjrzeć się temu znacznie bliżej, ale już teraz możecie rzucić okiem na kilka przykładowych zdjęć wykonanych omawianym smartfonem. Tak, mieliśmy go już w rękach.

Jakie zdjęcia robi Xiaomi 11T Pro?

Xiaomi 11T jest nieco skromniejszy

Jeśli chodzi o aspekt wizualny, Xiaomi 11T to niemal klon. Niemal, bo aby odróżnić go od Xiaomi 11T Pro trzeba sprawdzić krawędzie obudowy. W tym przypadku nie ma tam napisu SOUND BY Harman Kardon, a co za tym idzie jakość dźwięku może wypadać nieco mniej okazale.

Różnic w specyfikacjach jest jednak nieco więcej. Te najważniejsze to inny procesor - MediaTek Dimensity 1200, brak wariantu z 12 GB RAM, a także bateria z nie tak imponującym, ale wciąż bardzo szybkim ładowaniem 67W.

Warianty i ceny Xiaomi 11T oraz Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T będzie dostępny w dwóch wariantach: 8 GB + 128 GB oraz 8 GB + 256 GB. W przypadku Xiaomi 11T Pro przygotowano trzy warianty: 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB oraz 12 GB + 256 GB. Ceny tych smartfonów będą zaczynać się od odpowiednio 499 euro oraz 649 euro.

Można spodziewać się premiery w Polsce. Natomiast musimy poczekać chwilę na szczegóły związane z dostępnością oraz cenami mającymi obowiązywać w naszym kraju.

Xiaomi 11T specyfikacja serii

Model Xiaomi 11T Pro Xiaomi 11T Xiaomi 11 Lite 5G NE oprogramowanie MIUI 12.5 oparte na Androidzie 11 ekran » AMOLED

» 6,67 cala

» 2400x1080 pikseli

» 120 Hz z AdaptiveSync

» próbkowanie 480 Hz

» HDR10+, Dolby Vision » AMOLED

» 6,67 cala

» 2400x1080 pikseli

» 120 Hz z AdaptiveSync

» próbkowanie 480 Hz

» HDR10+ » AMOLED

» 6,55 cala

» 2400x1080 pikseli

» 90 Hz

» próbkowanie 240 Hz

» HDR10+ procesor Qualcomm Snapdragon 888 MediaTek Dimensity 1200 Qualcomm Snapdragon 778G 5G pamięć RAM 8 GB / 12 GB 8 GB 6 GB / 8 GB pamięć wewnętrzna 128 GB / 256 GB aparat » 108 Mpix, f/1.75

» 8 Mpix, f/2.2, 120°

» 5 Mpix, f/2.4 » 64 Mpix, f/1.75

» 8 Mpix, f/2.2, 120°

» 5 Mpix, f/2.4 aparat selfie 16 Mpix 20 Mpix łączność Bluetooth 5.2, WiFi 6, NFC, 4G, 5G, dual SIM bateria » 5000 mAh

» ładowanie 120 W » 5000 mAh

» ładowanie 67 W » 4250 mAh

» ładowanie 33 W dodatkowe cechy dwa głośniki Harman Kardon z Dolby Atmos dwa głośniki z Dolby Atmos dwa głośniki wymiary 164,1 mm x 76,9 mm x 8,8 mm 160,53 mm x 75,73 mm x 6,81 mm

Xiaomi 11 Lite 5G NE dla ceniących niebanalny design

Listę smartfonowych nowości uzupełnia Xiaomi 11 Lite 5G NE. Jak sugeruje nazwa, jest on najmniej zaawansowany, a co za tym idzie będzie oferowany w najniższych cenach. Tyle tylko, że w jego przypadku różnic względem znanych już Mi 11 Lite i Mi 11 Lite 5G jest naprawdę niewielkie. Zarówno jeśli chodzi o specyfikację, jak i design.

Producent znów akcentuje tutaj ultracienką i lekką obudowę, mierzącą zaledwie 6,81 mm i ważącą 158 g, a także wpadające w oko kolory do wyboru. Truffle Black, Bubblegum Blue i Peach Pink powracają, a w uzupełnieniu pojawia się Snowflake White, określany jako matowa i oszroniona biel. Jeśli chodzi o parametry techniczne to zdecydowano się na zmianę procesora stawiają na Qualcomm Snapdragon 778G 5G.

Xiaomi 11 Lite 5G NE będzie dostępny w trzech wariantach: 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB oraz 8 GB + 256 GB. Tutaj ceny mają startować od 369 euro.

Źródło: Xiaomi, zdjęcia: Karol Żebruń