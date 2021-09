Smartfony z serii Xiaomi 11T przynajmniej częściowo wyeliminują mankament, który irytuje wielu użytkowników systemu Google Android. Tak, chodzi o aktualizacje.

Seria Xiaomi 11T otrzyma trzy aktualizacje Androida

Chociaż najlepsze telefony z wspomnianym systemem oferują wydajność wystarczającą na kilka lat (może nie dla wszystkich, ale dla sporej części osób jak najbardziej), producenci i tak zmuszą do szybszej wymiany. I to nie przez robienie czegoś, ale przez zaniedbywanie kwestii aktualizacji. Właśnie dlatego dzisiejsza zapowiedź chińskiego producenta może cieszyć.

Obiecano bowiem, że zbliżające się do premiery smartfony Xiaomi 11T Pro i Xiaomi 11T otrzymają aktualizacje dla trzech przyszłych wersji systemu Android. Co więcej, ich użytkownicy będą mogli liczyć też na poprawki związane z bezpieczeństwem aż przez 4 lata.

„Dzięki ciągłym ulepszeniom smartfonów, cykl życia tych urządzeń stopniowo się wydłuża, co oznacza, że użytkownicy nie muszą już tak często wymieniać swoich telefonów na nowsze modele. Z tego powodu, coraz większa liczba konsumentów przywiązuje dużą wagę do otrzymywania najnowszych aktualizacji systemu operacyjnego, wraz z najnowszymi funkcjami. Xiaomi daje użytkownikom nowoczesny i trwały sprzęt. Co więcej, teraz jeszcze bardziej wydłuża cykl życia smartfonów, zapewniając aktualizacje trzech generacji systemu operacyjnego Android. W ten sposób użytkownicy mogą korzystać ze swoich urządzeń dłużej. Naturalnie nie ma żadnych kompromisów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo – będziemy aktualizować wszystkie mechanizmy zabezpieczające dane przez co najmniej cztery lata.” - Albert Shan, Head of Product & Technology, Xiaomi International

Nie będzie to ewenement na rynku, ale nieliczny wyjątek już tak. I pozostaje mieć nadzieję, że zacznie ich przybywać w szybszym tempie. Albert Shan nieśmiało wspomniał nawet, że Xiaomi rozpatruje możliwość wprowadzenia dłuższego okresu udostępniania aktualizacji systemu Android i zabezpieczeń do większej liczby urządzeń Xiaomi.

„Zapewnienie aktualizacji systemu i poprawek bezpieczeństwa dla wszystkich poprzednich modeli smartfonów nie jest rzeczą prostą. Jednak perspektywa podjęcia tego wyzwania i spełnienia pragnień naszych klientów jest ekscytująca z dwóch powodów. Po pierwsze zyskujemy zadowolonych użytkowników, którzy mogą cieszyć się szybkim i bezpiecznym oprogramowaniem (…).” - Albert Shan, Head of Product & Technology, Xiaomi International

Kiedy premiera Xiaomi 11T?

Jeszcze o tym nie wspominaliśmy, ale trudno o lepszą okazję. Oficjalna prezentacja Xiaomi 11T Pro i Xiaomi 11T odbędzie się już w przyszłym tygodniu, 15 września. To dość ważne wydarzenie dla producenta, systematycznie podgrzewa atmosferę w mediach społecznościowych.

Robi to także polski oddział, a więc można spodziewać się premiery nowych smartfonów na naszym rynku. Bardzo prawdopodobne, że zobaczymy tego dnia również inne urządzenia, z których część może być dla niektórych zaskakująca. Nie będziemy jednak psuć producentowi możliwości zrobienia niespodzianki. Już po premierze przeczytacie na naszych łamach o najciekawszych nowościach.

