Mi 11 Lite 5G to jeden z dwóch wariantów wersji Lite telefonów Mi 11. Jeden z najważniejszych dla Xiaomi produktów tej wiosny. Zobaczmy dlaczego pokładane są w nim takie nadzieje. I dlaczego wart jest waszej uwagi.

4,6/5 Plusy - wyróżniający się tryb makro,; - wydajny procesor,; - obsługa 5G,; - dobry stosunek ceny do jakości,; - slot na kartę SD Minusy - brak ładowania bezprzewodowego,;

Telefoniczne flagowce nie mają dziś łatwej kariery w branży mobilnej. Szczególnie, gdy są kosztowne, a to „trend” któremu ulegli dziś wszyscy producenci. Odpowiednie wyposażenie tych najlepszych w ofercie produktów stara się uzasadnić ich cenę, ale my przyzwyczailiśmy się do szanowania pieniędzy i tak chętnie jak kiedyś nie biegniemy do sklepu, by kupić najnowszy model, bo jest najwydajniejszy i ma podobno najlepszy aparat.

Zrobić telefon Lite to wcale nie jest łatwa sprawa

Dlatego producenci telefonów, w tym Xiaomi, wzbogacają swoje flagowe serie o modele z dopiskiem Lite. I w tym momencie warto zadać sobie pytanie, czym powinien być produkt w wersji Lite? Tak jak w przypadku odżywiania, w którym dieta „Lite” powinna być nie mniej wartościowa, a mniej obciążająca dla żołądka, tak w przypadku telefonów produkt Lite powinien być wciąż wartym uwagi produktem, za to w znacznie mniejszym stopniu obciążającym kieszeń kupującego.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G jest zgodnie z tłumaczeniem słowa lite, lżejszy niż Mi 11, ale muskuły wciąż ma potężne

Proste na pozór założenie, nie zawsze przekuwane jest w dobry produkt. Są serie, w których modele Lite nie mają praktycznie nic wspólnego z podstawowym modelem. Często to tylko przebrandowane produkty, już wcześniej dostępne, dokooptowane do serii, by poprawić jej prestiż.

Mi 11 Lite 5G - takie właśnie powinny być telefony z dopiskiem Lite

Mi 11 Lite 5G zaprzecza takiej niezdrowej manierze. Warto się nim zainteresować jeśli spodobał się wam Mi 11, ale jego cena, nie mówiąc już o cenie Mi 11 Ultra, to wciąż dla was dużo za dużo.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G kosztuje prawie dwa razy mniej niż Mi 11, a my możemy być dwa razy bardziej zadowoleni nie tylko z tego powodu

Oto 5 cech tego telefonu, które czynią z niego atrakcyjną ofertę, także w porównaniu do tańszego Mi 11 Lite (bez dopisku 5G i de facto bez obsługi tego standardu łączności).

5G to oczywista przewaga Mi 11 Lite 5G nad wersją Mi 11 Lite - ale to nie jedyna różnica

Oczywiście wciąż obracamy się wśród produktów z serii Mi 11, które są nieco droższe niż inne telefony marki, ale i tak Mi 11 Lite 5G to dwa razy mniejsza inwestycja niż zakup Mi 11.

Ekran to oczy smartfonowej duszy - w Mi 11 Lite 5G jest bardzo dobry

Najwyżej pozycjonowane telefony we flagowych seriach wyróżniają się niesamowitymi współczynnikami jasności ekranów w trybie Auto i przy silnym oświetleniu. Mają też rozdzielczość znacznie wyższą niż FullHD+. Wyświetlacz telefonu to jeden z elementów na które zwracamy od razu uwagę, ale też element, którego wyśrubowanych parametrów przeciętny użytkownik potrafi nie docenić. I dlatego można tu sporo oszczędzić, projektując model Lite.

To prawda, że Mi 11 Lite 5G nie ma tak dobrego ekranu jak Mi 11, ale to tylko dlatego, że tamten telefon ma ekran pod wieloma względami rewelacyjny. Oznacza to, że Xiaomi nawet rezygnując z wyśrubowanych parametrów w dwa razy droższym Mi 11 i dużo kosztowniejszej w produkcji technologii zakrzywionych krawędzi, oddaje w ręce posiadaczy Mi 11 Lite 5G ekran bardzo dobry, który od razu polubimy.

Co w nim takiego dobrego? To ekran AMOLED o przekątnej 6,55 cala, który ma świetne odwzorowanie kolorów, a pod tym względem niejeden model Lite kuleje, radzi sobie nawet z HDR10+, wciąż jest bardzo jasny (800 nit w trybie Auto) i zapewnia wygodną pracę nawet na dworze.

Rozdzielczość 1080 x 2400 pikseli to standard w większości dzisiejszych telefonów i w praktyce wystarczająca rozdzielczość, by czerpać przyjemność z pracy i zabawy na smartfonie.

Mi 11 Lite 5G jest zaskakująco dobry fotograficznie i ma rewelacyjne makro

Element każdego smartfona, który jest oceniany bardzo krytycznie to aparaty cyfrowe. Dziś coraz łatwiej kupić niżej pozycjonowane telefony z dobrymi aparatami, ale wciąż trzeba się liczyć z pewnymi ograniczeniami - za dnia jest dobrze, nocą niekoniecznie.

Mi 11 Lite 5G pod tym względem wypada zaskakująco dobrze. Do obu aparatów, ultraszerokokątnego i szerokokątnego, a nawet zoomu hybrydowego 2x, można mieć zaufanie niezależnie od warunków w jakich przyjdzie nam fotografować. Również przedni aparacik do selfie jest niczego sobie. Warto wziąć to po uwagę, bo często pomijamy tę istotną kwestię jaką jest niezawodność aparatów cyfrowych, skupiając się tylko na ich wyśrubowanych parametrach.

Prawdziwą wisienką na torcie jest jednak tryb makro. Nietrudno wyliczyć flagowe fotosmartfony, w których ten tryb pozostawia wiele do życzenia. Nawet pomimo zastosowania dodatkowego aparatu przeznaczonego do makro.

Tymczasem w Mi 11 Lite 5G w makro sprawdza się rewelacyjnie. W tym przypadku producent przyłożył się do konstrukcji oddzielnego aparatu makro, który ma zintegrowany AF, wspiera także fotografowanie w trybie Pro i zapise w formacie RAW. Dzięki temu nie musimy gonić za odpowiednią odległością od motywu, mamy swobodę doboru kadru i wygodę doboru ekspozycji. Przykładowe zdjęcia są tego najlepszym dowodem.





Mi 11 Lite 5G wygląda prawie tak samo jak dwa razy droższy brat

Dzisiejsze telefony są do siebie bardzo podobne, jednak każdy producent stara się w jakimś niewielkim stopniu wyróżnić swoje produkty. W Mi 11 charakterystyczna jest wysepka na aparaty cyfrowe i dokładnie taką samą dostajemy w Mi 11 Lite 5G. Co prawda mieszczą się tak inne moduły, ale… już wiecie, że warte uwagi.





Mi 11 Lite 5G nie ma zaokrągleń ekranu, które wyróżniają najdroższe modele serii Mi 11, lecz fazowanie jego krawędzi sprawia, że ta różnica nie rzuci się nam w oczy. Ba, być może taki pozbawiony obłości ekran nawet bardziej przypadnie wam go gustu.

Mając na myśli wygląd mam nie tylko cechy wizualne, ale również podobne doświadczenie użytkownika. Mi 11 Lite 5G obsługuje te same co droższe modele Mi 11 technologie komunikacji bezprzewodowej, ma wbudowane niezłe głośniki stereo, jest nawet nadajnik podczerwieni, by telefon użyć jako pilota.

No i…

…ma slot na karty pamięci microSD - mały drobiazg a cieszy

Brak slotu na karty rozszerzające pamięć we flagowych modelach telefonów nie zaskakuje, ale może zezłościć. Tymczasem Mi 11 Lite 5G ma taki slot, który pozwala rozszerzyć wbudowaną pamięć 128 GB. Nie jest to mało, system zajmuje tylko 14 GB, ale gdy zaczniemy intensywnie filmować, fotografować, a na dodatek wgramy sobie filmy na wolną chwilę do pamięci, może szybko zrobić się jej niewiele.

Nie grzeje się, a wydajność i tak jest na poziomie niedawnych flagowców

Już od pewnego czasu przestaliśmy gonić za najwydajniejszymi chipsetami jako jedynym gwarantem nie tylko komfortowej, ale też bardzo wydajnej pracy na telefonie. W Mi 11 Lite 5G znalazł się Snapdragon 780G z GPU Adreno 642. Jeśli pamiętacie jak przyjemna była praca w telefonach z chipsetem Snapdragon 765G (a może taki właśnie macie) to wyobraźcie sobie, że jest jeszcze lepiej. Telefon dysponuje 6 GB pamięci RAM.

Mi 11 Lite 5G jest tak samo wydajny jak telefony jeszcze rok temu uznawane za flagowe. A to przecież w zasadzie średnia półka. System Android 11, wraz z nakładką MIUI 12, działa tak samo sprawnie jak na najdroższym Mi 11 Ultra, a telefon nawet pod obciążeniem się nie przegrzewa. Umieszczony na krawędzi superszybki czytnik linii papilarnych uzupełnia to pozytywne wrażenie.

Mniej wymagający niż Snapdragon 888, ale wydajny chipset dobrze uzupełnia się z akumulatorem o pojemności 4250 mAh. Pomimo mniejszej pojemności niż we flagowych modelach Mi 11, zapewnia nawet dwa dni użytkowania. A gdy będziemy mniej go męczyć to nawet więcej.

Ładowanie jest wolniejsze niż w Mi 11 czy Mi 11 Ultra, nie ma też bezprzewodowego, ale powiedzcie, czy 20 minut by mieć z powrotem zamiast 1 % ponad 40% energii to taki słaby wynik? Na pewno nie. Ładowarkę 33W, która naładuje akumulator do pełna w niecałą godzinę, dostaniemy w zestawie.

Xiaomi tworzy produkty coraz bardziej premium, ale wciąż nie zapomina o tym za co je lubimy

Znacie już ceny nowych modeli z serii Mi 11. Wiecie, że Xiaomi postanowiło zaoferować coś co jest produktem ze wszech miar premium. Mowa o Mi 11 Ultra. To produkt, który ma budować prestiż marki.

Jednocześnie seria Mi 11 została wzbogacona o model Mi 11 Lite 5G, który jest kompromisem na jaki nie każdego producenta stać w przypadku wersji telefonów z dopiskiem Lite. Mi 11 Lite 5G to wciąż duch Mi 11 w tym obsługa 5G (telefon jest gotowy na pracę w polskich sieciach komórkowych). Zarazem to telefon, który pozwoli dotrzeć Xiaomi do użytkowników i fanów ceniących tę markę za niewygórowane ceny.

Przytoczone pięć argumentów, które kwalifikują Mi 11 Lite 5G jako atrakcyjny produkt, pokazuje, że odchudzanie nawet w przypadku branży elektronicznej można zrobić z głową.

