Polskie sklepy zaczynają wprowadzać do oferty smartfona Xperia 1 IV. Zainteresowani zakupem muszą być przygotowani na duży wydatek.

Xperia 1 IV polska cena

Xperia 1 IV została zaprezentowana kilkanaście dni temu. Od strony sprzętowej, na pierwszy rzut oka, trudno wiele zarzucić najnowszemu topowemu smartfonowi japońskiego producenta. Było pewne, że urządzenie zostanie wycenione bardzo wysoko. Ale aż tak?

W pierwszych polskich sklepach pojawia się już możliwość składania zamówień. Xperia 1 IV oferowana jest w jednym wariancie (12 GB/256 GB), w cenie aż 6499 złotych.

Jak taka kwota ma się do innych smartfonów, które w ostatnim czasie uznaliśmy za drogie? Ceny Galaxy S22 Ultra startowały z poziomu 5899 złotych (8 GB/128 GB) i 6399 złotych w przypadku chęci sięgnięcia po wariant z takimi samymi zasobami pamięci jak tutaj (12 GB/256 GB). Droższe na dzień dobry były jedynie iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max w wariantach 512GB i 1TB.

Xperia 1 IV przedsprzedaż

Swoim zwyczajem Sony będzie dorzucać prezent dla pierwszych kupujących, znów jest to coś wartościowego. Zamawiający omawianego smartfona w przedsprzedaży mogą liczyć na słuchawki Sony WH-1000XM4, które kosztują niecałe 1500 złotych. Z oferty można będzie skorzystać do 12 czerwca do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.

Czy prezent, nawet o sporej wartości, rekompensuje jakoś taką cenę smartfona? Zapewne większość osób wolałaby zapłacić mniej i dostać tylko Xperię 1 IV, ale producenci wiedzą lepiej. A Sony to w zasadzie jeden z niewielu, który dorzuca coś konkretnego.

Ile wydaliście na swojego ostatniego smartfona? Bo może też jesteście w gronie tych uznających, że płacenie za telefon więcej niż 1500 zł nie ma większego sensu, niezależnie od tego, jakie logo na nim wyryto.

Źródło: własne