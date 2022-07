Niezależne studio Spiral Bound Interactive zapowiedziało swoją pierwszą grę. You Will Die Here Tonight to survival horror w retro klimacie.

Tytuł nie kłamie – śmierć to nieodzowny element gry

W You Will Die Here Tonight gracze mają za zadanie przeprowadzić sześciu grywalnych członków Dywizji Aries przez posiadłość pełną niebezpieczeństw i przy okazji upolować groźnego zabójcę. Śmierć jest kluczowym elementem tej produkcji. Kiedy gracz umrze, będzie kontynuować rozgrywkę jako inny członek Dywizji, opierając się na wcześniejszych wyborach.

Z każdą śmiercią twoje działania i decyzje będą kontynuowane, aby pomóc lub narazić tych, którzy pozostali.

Każda z 6 postaci ma unikatowy zestaw umiejętności oraz osobowości, który określa, jak radzi sobie w określonych sytuacjach. You Will Die Here Tonight oferuje retro styl oraz system walki 3D inspirowany latami 90. W jednej chwili gra może zmienić się z widoku z góry na zręcznościową strzelankę z perspektywy pierwszej osoby.

Kiedy premiera gry?

You Will Die Here Tonight ukaże się jeszcze w 2022 roku, jednak konkretna data nie jest jeszcze znana. Gra będzie dostępna na Steamie i już teraz można dodać ją do listy życzeń.

Będziecie czekać na ten debiut? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: youtube, youwilldieheretonight.com