Immortality miało pojawić się jeszcze w tym miesiącu – dokładnie 26 lipca. Jednak zgodnie z najnowszym komunikatem premiera gry została opóźniona. Kiedy możemy spodziewać się debiutu?

Immortality zaliczy niewielkie opóźnienie

Immortality do gra podobna do poprzednich produkcji Sama Barlowa, takich jak Her Story czy Telling Lies. Jak i poprzednie tytuły, tak i w tym wypadku na graczy czeka narracyjna przygodówka FMV. Rozgrywka będzie polegać na oglądaniu szeregu archiwalnych nagrań, by za ich pomocą rozwiązać mroczną tajemnicę. Jak zapowiadał sam Barlow:

Immortality będzie dziesięć razy bardziej ambitne niż Telling Lies, a także wykorzysta nowsze i bardziej zaawansowane technologie.

Gra początkowo była zapowiedziana na 26 lipca, jednak ostatecznie pojawi się miesiąc później – 30 sierpnia.

Jak pisze Sam Barlow w powyższym tweecie, minęły dziesięciolecia, zanim praca Marissy Marcel znalazła światło dzienne, więc z przyjemnością poświęcimy jeszcze dodatkowy miesiąc, aby zapewnić graczom możliwie najlepsze wrażenia.

Immortality w dniu swojej premiery trafi na Xbox Series X/S, Xbox One, PC (Steam, Microsoft Store, GOG), Xbox Game Pass i Netflix Games (iOS, Android).

Źródło: twitter, halfmermaid.co