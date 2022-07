Orlando Bloom gra główną rolę w nowym zwiastunie… gry mobilnej. Zobacz jak w takim wydaniu wypadł jeden z bardziej lubianych, lecz rzadko ostatnio obsadzanych aktorów.

Orlando Bloom zasłynął świetnymi rolami we Władcy Pierścieni i Piratach z Karaibów. Ostatnio jednak nieczęsto mamy okazję, by oglądać aktora na ekranach. Teraz się to zmieniło i to w dość niecodzienny sposób, bo wystąpił on w najnowszym zwiastunie… gry mobilnej. Zanim przejdziemy dalej najlepiej będzie, jeśli obejrzysz sobie ten wypełniony akcją spot promujący King of Avalon…

Zobacz najnowszy zwiastun King of Avalon – z Orlando Bloomem:

Choć jest efektowny, zwiastun nie pokazuje zbyt wiele. Jeśli więc nie kojarzysz tej produkcji, to spieszę z wyjaśnieniem, że King of Avalon jest mobilną grą taktyczną MMO w modelu free-to-play. Twórcy inspirowali się legendą o Królu Arturze i stawiają przed graczami wyzwanie polegające na zbudowaniu od podstaw potężnego imperium w realiach średniowiecznej Europy. Tytuł ten cieszy się niemałą popularnością, o czym świadczy wynik ponad 100 milionów pobrań.

Orlando the Nightshard dołącza do King of Avalon

Co zaś się tyczy samego aktora, Orlando Bloom nie tylko wystąpił w zwiastunie, ale też – jako Orlando the Nightshard – pojawił się w grze, wydłużając listę grywalnych postaci. Wraz z nim do King of Avalon trafił nowy tryb rozgrywki (Tower Defense) i nowa opowieść osadzona w nowej scenerii. Cała paczka nosi tytuł Frost & Flame i jest już dostępna na Androida oraz iOS-a, gdyby ktoś był zainteresowany.

Źródło: FunPlus