YouTube wprowadza innowacyjne rozwiązanie, które wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu automatycznego tłumaczenia i dubbingowania filmów w obcych językach. Dzięki temu, twórcy będą mieli możliwość dotarcia do szerszej publiczności na całym świecie.

Wcześniejsze wprowadzenie automatycznie generowanych napisów sprawiło, że filmy z zagranicy stały się bardziej dostępne dla użytkowników YouTube. Teraz jednak platforma zamierza zrobić ogromny krok naprzód, wprowadzając dubbing generowany automatycznie za pomocą sztucznej inteligencji.

Automatyczny dubbing w YouTube. Co to jest Aloud?

Funkcja o nazwie Aloud ma na celu zlikwidowanie bariery językowej na platformie YouTube. W pierwszej fazie, narzędzie to będzie odpowiedzialne za automatyczną transkrypcję wideo. Wygenerowany w ten sposób tekst zostanie przesłany do autora filmu, który będzie mógł go zatwierdzić lub wprowadzić poprawki. Następnie, tekst ten będzie mógł zostać przetłumaczony na inne języki, a na podstawie tłumaczenia zostanie automatycznie wygenerowany dubbing.

Początkowo dubbing z Aloud będzie dostępny tylko w języku angielskim, hiszpańskim i portugalskim, ale z czasem mają zostać dodane kolejne języki.

Po dodaniu dubbingu do filmu, użytkownicy będą mieli możliwość wyboru między oryginalną ścieżką dźwiękową a tą wygenerowaną przez sztuczną inteligencję. Opcja ta będzie dostępna pod ikoną koła zębatego, podobnie jak inne ustawienia na platformie (na przykład wybór napisów czy prędkości odtwarzania).

YouTube zsynchronizuje ruch ust z dubbingiem

Na razie funkcja znajduje się na etapie testów. Już niebawem jednak mamy doczekać się premiery, ale w tym momencie rozwój usługi się nie zakończy. Nie chodzi tylko o wprowadzanie kolejnych języków, ale też między innymi o zaawansowane techniki upodabniania sztucznie generowanej ścieżki dźwiękowej do głosu oryginalnego twórcy. Ponadto, algorytmy sztucznej inteligencji mają również wpływać na samo wideo, synchronizując ruch ust z dźwiękiem. Na to jednak jeszcze poczekamy.

