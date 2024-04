YouTube stosunkowo rzadko majstruje na swojej platformie. Nowości w tym miejscu pojawiają raczej sporadycznie. Kiedy jednak się pojawią – często wywracają przyzwyczajenia użytkowników do góry nogami. Nie inaczej jest w przypadku najnowszej zmiany interfejsu.

Ostatnie zapowiadane zmiany na YouTube, które były związane z interfejsem aplikacji, pojawiły się w połowie marca 2024 r. Była to jednak mało drastyczna nowość, bowiem zapowiedź dotyczyła wyłącznie aplikacji przeznaczonej na telewizory. Google informował wówczas, że przykuwa większą uwagę na elementy interaktywne podczas odtwarzania filmu, czyli m.in. sekcję z komentarzami.

Z najnowszej zmiany skorzysta z pewnością więcej osób, bowiem odświeżony interfejs trafia teraz do kolejnych użytkowników korzystających z przeglądarkowej wersji serwisu. Reakcja internautów nie pozostawia wątpliwości – komentujący wątki z nowym wyglądem YouTube na platformie X są zgodni – nowy interfejs nie przypadł im do gustu.

Zmiany na YouTube widać na pierwszy rzut oka

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że zmieniony interfejs YouTube był w istocie testowany już od lutego 2024 r. Wówczas trafił on jednak do niewielkiej grupy odbiorców. Teraz natomiast – zgodnie z doniesieniami z sieci – nowy wygląd tej popularnej platformy trafia do kolejnych użytkowników, w tym również z Polski. Można więc podejrzewać, że Google uruchamia tę zmianę po stronie serwerów partiami.

Jak natomiast prezentuje się nowa wizja ekranu, który będzie towarzyszył internautom podczas oglądania filmów w najbliższym czasie? Zmiany są widoczne już na pierwszy rzut oka. W nowym interfejsie widać nawiązanie do zmian proponowanych w ubiegłym miesiącu dla aplikacji na telewizory. Gigant zadbał o to, aby widzowie mogli czytać komentarze, jednocześnie oglądając film.

Odświeżony interfejs YouTube (Źródło: Android Police)

Cała sekcja z informacjami o filmie (tytuł, opis, przyciski funkcyjne) oraz lista komentarzy zostały przeniesione z dolnej części interfejsu na prawą stronę ekranu. W miejscu, gdzie dotychczas znajdowały się te elementy – w odświeżonej wersji serwisu znalazły się rekomendowane filmy.

Poza wizualnymi zmianami w serwisie YouTube nie informuje o wprowadzeniu nowych funkcjonalności. Odświeżony interfejs może stanowić sygnał, że dla Google'a ważne są społecznościowe elementy serwisu – w przypadku YouTube’a są to komentarze, które po zmianach będą “bliżej” użytkownika.