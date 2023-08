YouTube zmniejszy widoczność przycisku do pomijania reklam. Mówi, że to ze względów estetycznych, ale brzmi raczej jak nowy pomysł na zwiększenie przychodów z reklam i zachęcenie kolejnych osób do skorzystania z opcji Premium.

Google jest zdeterminowany, aby stale zwiększać liczbę subskrybentów swojej usługi YouTube Premium. Od niezdecydowanych oczekuje zaś, że będą oglądać reklamy. Teraz gigant technologiczny znalazł kolejny sposób, aby ich do tego nakłonić.

Nowy, mniejszy przycisk do pomijania reklam na YouTube

Najnowszy pomysł firmy Google polega na zmianie przycisku do pomijania reklam. Obecnie jest on dość duży, ale wkrótce ma zostać zastąpiony przez znacznie mniejszą ikonę. Mniejszy będzie też wyświetlany na niej tekst, a cały przycisk będzie bardziej przezroczysty. Krótko mówiąc: jego widoczność będzie zdecydowanie mniejsza. Dobrze widać to na porównaniu:



Przycisk do pomijania reklam na YouTube – przed (po lewej) i po (po prawej).

Właściciele usługi chcą w ten sposób pokazać, że nie zachęcają do pomijania reklam, a jednocześnie wprowadzić większą spójność wizualną w obrębie odtwarzacza. W oficjalnym oświadczeniu, Google wspomina jedynie o tym drugim celu.

Wiemy też, że obecnie trwają testy tego nowego przycisku na wszystkich platformach. Po ich zakończeniu, nowy wygląd będzie wprowadzony na szeroką skalę. Wszystko to, by zmienić statystyki – aktualnie (według ankiety ORC International) pomijamy 90 proc. reklam przed filmem i 65 proc. reklam w trakcie.

Nie chcesz reklam? Kup YouTube Premium

Oczywiście w tym miejscu Google może wspomnieć, że istnieje przecież sposób na to, by reklam w serwisie YouTube w ogóle nie mieć. Chodzi naturalnie o usługę YouTube Premium.

Koszt subskrypcji wynosi 23,99 zł miesięcznie, a abonenci, oprócz braku reklam, otrzymują możliwość oglądania filmów w tle na urządzeniach mobilnych, tryb offline czy dostęp do usługi YouTube Music Premium, wśród innych benefitów.

Źródło: Search Engine Land