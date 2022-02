Przeglądasz YouTube’a i nagle dostajesz komunikat o konieczności weryfikacji swojego wieku? Najwidoczniej algorytm stwierdził, że zachowujesz się podejrzanie i platforma może zażądać od Ciebie skanu dowodu osobistego lub karty płatniczej.

YouTube nie jest pierwszą i jedyną platformą, która decyduje się na dodatkowe formy weryfikacji wieku poza prostym podaniem daty urodzenia.

Przesłanie skanu dowodu osobistego lub karty płatniczej pozwoli YouTube zweryfikować Twój wiek i odblokować dostęp do zablokowanych materiałów.

Obie z dostępnych form weryfikacji wieku na YouTube budzą wątpliwości i nadal nie dają 100% kontroli nad użytkownikiem.

W 2022 roku najwięcej użytkowników YouTube to osoby w przedziale wiekowym 25 - 34 lata.

Weryfikacja wieku na YouTube działa już od dawna

Kontrola wieku użytkowników jest jednym z większych wyzwań dla wielu platform ukierunkowanych na społeczność. Wybór daty urodzenia nie jest idealnym zabezpieczeniem (na dobrą sprawę to w ogóle nie jest zabezpieczeniem), bo dodanie sobie kilku lat sprowadza się w tym przypadku do wpisania nieprawidłowego roku urodzenia.

Weryfikacja wieku użytkowników to wyzwanie dla serwisów internetowych. Jak jednak kontrolować wiek bez konieczności przesyłania dokumentów?

Trudno zatem się dziwić, że najwięksi dostawcy platform społecznościowych decydują się na żądanie od użytkowników dokumentów potwierdzających wiek.

Jedną z takich platform jest YouTube, który już od jakiegoś czasu wyświetla komunikat z prośbą o przesłanie skanów dokumentów, jeśli algorytm uzna, że zachowujemy się… dziwnie.

Jak działa algorytm YouTube do weryfikacji wieku?

Tego oczywiście nie wiadomo, jednak jego zasada działania opiera się głównie na kontroli zachowania użytkownika na platformie. Co to oznacza?

Najprawdopodobniej tyle, że jeśli użytkownik deklarujący ukończenie 18 r.ż. rozpoczyna swoją przygodę w serwisie od wyszukiwania treści wulgarnych lub takich, których oglądanie jest niedozwolone dla osób niepełnoletnich, to z dużym prawdopodobieństwem mógł wprowadzić nieprawdziwe dane podczas rejestracji.

W sytuacji wykrycia podejrzanego zachowania, YouTube wyświetla komunikat z prośbą o weryfikację wieku:

Zablokowany film, którego odtworzenie wymaga weryfikacji wieku

Po przejściu w menu weryfikacji, oczom użytkownika ukazują się dwie możliwe opcje: podanie danych do karty płatniczej (YouTube zapewnia, że jej nie obciąży) lub przesłanie skanu dowodu osobistego (ewentualnie innego dokumentu potwierdzającego tożsamość).

Skan dowodu osobistego lub podpięcie karty płatniczej - tak YouTube weryfikuje wiek

Weryfikacja to dobry pomysł, ale sposób jej przeprowadzania budzi wątpliwości

Zarówno podłączenie karty płatniczej lub skanu dokumentu tożsamości jest dobrowolne (choć jeśli tego nie zrobimy - nie obejrzymy interesujących filmów z ograniczeniami wiekowymi).

Wątpliwość budzi to, czy obie opcje weryfikacji wieku na YouTube są miarodajne i zgodne z prawem.

Jeśli chodzi o kartę płatniczą - w Polsce wyrobić takową mogą nawet osoby niepełnoletnie, zatem w praktyce nawet 16-latek może potwierdzić na YouTube ukończenie 18 r.ż. pod warunkiem, że poda dane do karty.

Użytkownicy YouTube ze względu na płeć i wiek w 2022 roku (Źródło: statista.com)

W przypadku skanu dowodu osobistego weryfikacja wieku raczej nie budzi wątpliwości (choć w teorii każde dziecko może użyć dowodu rodzica).

Zastrzeżenia można mieć jednak do tego, że zgodnie z obowiązującym prawem - tylko konkretne instytucje w Polsce mogą zażądać od klienta skanu dowodu potwierdzającego tożsamość (banki, ubezpieczalnie etc.). YouTube zatem w teorii nie ma prawa wymagać od nas przekazania swojego dowodu osobistego.

Kontrola wieku użytkowników YouTube to dobry pomysł. Dzięki temu nieletni będą mieć utrudniony dostęp do treści patologicznych i nieodpowiednich.

To w takim razie zweryfikować ten wiek na YouTube, czy nie?

Cóż - to oczywiście kwestia indywidualna. Część z Was może nie mieć problemu z przekazywaniem skanu dowodu osobistego, a pozostali uznają, że to nie do zaakceptowania.

Jeśli jednak zdarzy się tak, że mimo ukończenia 18 lat, algorytm YouTube podda to w wątpliwość i absolutnie nie będziecie chcieć wykonać weryfikacji… to trudno.

Może to dobry moment, żeby wykorzystać nadmiar wolnego czasu na sprawdzenie polecanych przez nas produkcji na Netflix, HBO GO, a może popularnego w ostatnim czasie Playera.

Dajcie znać w komentarzach, czy YouTube zażądał już od Was weryfikacji wieku i co z tym zrobiliście.

Źródło: inf. własna, zdjęcia: własne