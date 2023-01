Jak zarabiać na YouTube Shorts? Podpowiadamy, jakie warunki musisz spełnić i co musisz zrobić, by krótkie filmiki przynosiły ci duże pieniądze.

YouTube pozwala nieźle zarobić, ale z YouTube Shorts to trochę inna historia. Lada chwila jednak ma się to zmienić. Właściciele serwisu przygotowali nową wersję programu partnerskiego, a w nim pojawił się dodatkowy moduł, przeznaczony właśnie dla twórców takich bardzo krótkometrażowych nagrań.

Czy można zarabiać na YouTube Shorts? Za chwilę odpowiedź będzie twierdząca

Powstały na fali popularności TikToka format YouTube Shorts zyskuje coraz większą popularność – tak wśród widzów, jak i twórców. Dla niektórych zresztą okazał się wystarczającym powodem motywującym do rozpoczęcia swojej przygody z nagrywaniem filmików. Choć jednak generują czasem olbrzymie liczby wyświetleń, to niespełna minutowe klipy (choć to pewne uproszczenie) nie przynoszą przychodów ich autorom. Wkrótce się to zmieni.

Właściciele serwisu YouTube oficjalnie zapowiedzieli, że podzielą się zyskami z twórcami materiałów Shorts. Zmiana wejdzie w życie 1 lutego 2023 roku, a oto jej założenia…

Jak zarabiać na Shorts?

Aby zacząć zarabiać na YouTube Shorts należy przede wszystkim dołączyć do programu partnerskiego i zaakceptować „Moduł zarabiania na filmach Short”. Aplikować może każdy twórca, który ma:

co najmniej 1000 subskrybentów

i co najmniej 10 milionów wyświetleń filmów Shorts w ciągu ostatnich 90 dni.

Jeśli się kwalifikujesz i przystąpisz do programu, to twoim zadaniem będzie już tylko publikowanie filmików. Na koniec miesiąca otrzymasz wynagrodzenie, uzależnione od liczby wyświetleń (twoich materiałów i wszystkich szortów w twoim kraju ogółem) oraz wykorzystania (lub nie) licencjonowanych utworów muzycznych.

Ile można zarobić na YouTube Shorts?

Zasady obliczania kwoty wynagrodzenia są dość skomplikowane i tak naprawdę nie wszystko zależy tu od ciebie, choć ostatecznie tylko wysoką liczbą odsłon możesz sobie pomóc w większych zarobkach. Ile konkretnie można zarobić? YouTube podaje w przykładzie, że to około 400 dolarów za 1 milion wyświetleń, przy czym nie należy się tym tak do końca sugerować.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź Zasady zarabiania na YouTube Shorts w centrum pomocy.

Źródło: YouTube - Pomoc, Engadget