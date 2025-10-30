YouTube da starym filmom drugie życie. AI przeczesuje bibliotekę serwisu

YouTube postanowił wykorzystać sztuczną inteligencję do zwiększenia rozdzielczości starych filmów.

W tym roku YouTube obchodził swoje 20. urodziny, więc pierwsze filmy trafiły na platformę na długo przed powszechnym dostępem do kamer HD. Dość wspomnieć, że pierwszym smartfonem Apple’a nagrywającym w 720p był iPhone 4 z 2010 roku, a obsługa 1080p trafiła dopiero rok później do iPhone’a 4s. Dzięki AI filmy z tego okresu mają jednak wyglądać lepiej.

YouTube z automatycznym skalowaniem filmów do 1080p

YouTube ogłosił, że rozpoczął skalowanie filmów nagranych w rozdzielczościach między 240p a 720p do rozdzielczości 1080p z wykorzystaniem algorytmów AI Google’a. W "najbliższej przyszłości" firma planuje zwiększyć ich rozdzielczość do 4K.

Filmy zmodyfikowane przez AI będą miały oznaczenie Superrozdzielczość w menu wyboru rozdzielczości, aby oglądający wiedzieli, z czego wynikają ewentualne przekłamania obrazu. Jeśli dany twórca nie chce, by AI ingerowało w jego treści, może wyłączyć poprawę jakości obrazu i dźwięku w ustawieniach.

Mnie na razie nie udało się sprawdzić nowej funkcji w akcji. Do demonstracji skalowania filmów YouTube wykorzystał wideo youtuberki iJustine z 2006 roku, ale nawet przy nim nie widzę opcji wyboru rozdzielczości wyższej niż 240p ani na telefonie, ani na komputerze, ani na telewizorze.

Zmianę tę ogłoszono w komunikacie prasowym dotyczącym YouTube’a na telewizorach, ale na stronie pomocy technicznej nie znalazłem informacji na temat tego, aby funkcja poprawy jakości była zarezerwowana dla wybranych urządzeń.