Google ożywi twoje zdjęcia. Nowa funkcja Gemini trafiła do Polski

Google rozpoczął udostępnianie polskim użytkownikom Gemini funkcji, która pozwala zmienić zdjęcia w filmy.

Model photo-to-video został zintegrowany z Gemini już w lipcu, ale początkowo funkcja ta ominęła Unię Europejską. Trzy miesiące później Google nadrabia zaległości.

Nowa funkcja Gemini. Jak przerobić zdjęcie na film?

Nowa funkcja zarezerwowana jest dla subskrybentów planu Google AI Pro. Ten wyceniony jest na 97,99 zł/mies, ale studenci oraz nabywcy wybranych smartfonów Google’a i Samsunga mogą liczyć nawet na 12-miesięczny dostęp za darmo.

Aby przerobić zdjęcie na wideo z dźwiękiem, wystarczy otworzyć Gemini, wybrać funkcję "Filmy z Veo" z paska narzędzi, załadować obraz do okna czatu i dodać słowny opis sceny. Generowane filmy mają proporcje 16:9, rozdzielczość 720p i trwają 8 sekund.

Oto przykładowy efekt:

rozwiń

Według Google’a, nowa funkcja dostępna jest na stronie i w mobilnej aplikacji Gemini, ale u mnie w chwili publikacji tego tekstu działa wyłącznie w wersji przeglądarkowej.