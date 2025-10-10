Google nie chce, byś tracił czas na szukanie filmów. Po prostu ci je stworzy

Masz trudności ze znalezieniem filmu na wieczór? Giganci technologiczny zdają się wierzyć, że zamiast szukać lepiej generować.

Serwis Android Authority przeczesał kod aplikacji Google TV i natknął się na takie wzmianki jak "Sparkify", "Styl sceny", "Styl wizualny", "Opisz swój pomysł" oraz "Wygeneruj wideo".

Zdaje się więc oczywiste, że Google pracuje nad integracją swojej platformy na telewizory z generatorem filmów AI. Choć na ten moment funkcja jest jeszcze nieaktywna i na razie nie wiadomo kiedy - i czy w ogóle - się to zmieni.

Sparkify trafi do Google TV?

Szczególnie wymowna jest wzmianka na temat funkcji Sparkify. Taką nazwę nosi zapowiedziana podczas Google I/O 2025 eksperymentalna funkcja, która wykorzystuje model Veo 3 do generowania animowanych filmów edukacyjnych.

Ideą Sparkify jest tworzenie krótkich filmów dla dzieci, które w przystępny sposób wyjaśniałyby różne zagadnienia. Najwidoczniej Google myśli już nad integracją tej funkcji z platformą Google TV.

Czy AI to przyszłość kina?

Najnowsze modele Veo 3, Sora 2 czy Grok Imagine nauczyły się w tym roku generować filmy z dźwiękiem, które szybko zalały media społecznościowe. Wykorzystywane są już nawet do tworzenia telewizyjnych reklam, więc próby podbicia Hollywood filmami stworzonymi z użyciem AI zdają się więc być jedynie kwestią czasu.

W ostatnich dniach szerokim echem odbiły się zapowiedzi Elona Muska, który przewiduje, że w 2026 roku wydana zostanie pierwsza gra stworzona przez AI, a w 2027 dojdą do tego "naprawdę dobre filmy".