Google nie chce, byś tracił czas na szukanie filmów. Po prostu ci je stworzy

przeczytasz w 1 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Masz trudności ze znalezieniem filmu na wieczór? Giganci technologiczny zdają się wierzyć, że zamiast szukać lepiej generować.

Serwis Android Authority przeczesał kod aplikacji Google TV i natknął się na takie wzmianki jak "Sparkify", "Styl sceny", "Styl wizualny", "Opisz swój pomysł" oraz "Wygeneruj wideo". 

Zdaje się więc oczywiste, że Google pracuje nad integracją swojej platformy na telewizory z generatorem filmów AI. Choć na ten moment funkcja jest jeszcze nieaktywna i na razie nie wiadomo kiedy - i czy w ogóle - się to zmieni. 

Sparkify trafi do Google TV?

Szczególnie wymowna jest wzmianka na temat funkcji Sparkify. Taką nazwę nosi zapowiedziana podczas Google I/O 2025 eksperymentalna funkcja, która wykorzystuje model Veo 3 do generowania animowanych filmów edukacyjnych. 

Ideą Sparkify jest tworzenie krótkich filmów dla dzieci, które w przystępny sposób wyjaśniałyby różne zagadnienia. Najwidoczniej Google myśli już nad integracją tej funkcji z platformą Google TV. 

Czy AI to przyszłość kina? 

Najnowsze modele Veo 3, Sora 2 czy Grok Imagine nauczyły się w tym roku generować filmy z dźwiękiem, które szybko zalały media społecznościowe. Wykorzystywane są już nawet do tworzenia telewizyjnych reklam, więc próby podbicia Hollywood filmami stworzonymi z użyciem AI zdają się więc być jedynie kwestią czasu. 

W ostatnich dniach szerokim echem odbiły się zapowiedzi Elona Muska, który przewiduje, że w 2026 roku wydana zostanie pierwsza gra stworzona przez AI, a w 2027 dojdą do tego "naprawdę dobre filmy".

