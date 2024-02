Z aplikacji "Mąż zaufania" przygotowanej w zeszłym roku przez Ministerstwo Cyfryzacji w dniu wyborów skorzystało tylko osiem osób. Były minister już się tłumaczy. Mówi o sukcesie.

O aplikacji "Mąż zaufania" pisaliśmy kiedy omawiano jej przeznaczenie i możliwości. Została przygotowana dla osób mających czuwać nad prawidłowym przebiegiem wyborów parlamentarnych i referendum, które odbyły się 15 października. Aplikacja zgodnie z planem została udostępniona w ten sam dzień, ale wbrew założeniom nie okazała się przydatna.

Z aplikacji aplikacja "Mąż zaufania" skorzystało osiem osób

O sprawie poinformowali dziennikarze tvn24 w programie #BezKitu. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standersk podał szczegóły. W aplikacji zarejestrowało się 415 użytkowników, a w dniu wyborów skorzystało z niej osiem osób.

"Skorzystała jedna osoba z Poznania, jedna z Opola, jedna z Warszawy, dwie osoby z województwa śląskiego, jedna osoba z Olsztyna i jedna z powiatu piaseczyńskiego. Czyli można ocenić, że koszt tej aplikacji, ze względu jak podzielimy na liczbę filmików, to jest ok. 232 tysiące zł na jeden filmik przesłany do aplikacji" - podał wiceminister cyfryzacji.

Janusz Cieszyński odpowiada na zarzuty

Obszerną odpowiedź na opublikowany materiał opublikował za pośrednictwem mediów społecznościowych Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji w rządzie zjednoczonej prawicy. Jego zdaniem tak mała liczba osób korzystających z aplikacji w dniu wyborów to sukces wszystkich, którzy byli odpowiedzialni za ich organizację.

"Niewielka liczba zgłoszeń oznacza, że było mało podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości. To sukces wszystkich odpowiedzialnych za organizację wyborów - Krajowego Biura Wyborczego, samorządów, obsadzających komisje wyborcze partii oraz mężów zaufania, którzy pracowali wiele godzin po to, aby każdy z nas mógł być pewny, że głosy oddano i policzono w uczciwy sposób" - napisał Cieszyński.

"Mąż zaufania". Skąd pobrać?

Janusz Cieszyński zahaczył również o kwestie techniczne. Jak podał, aplikację oparto o elastyczną technologię chmurową i to dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba było kupować "bardzo drogiej infrastruktury co do której wykorzystania nie było pewności". Zaznaczył, że została przygotowana tak, aby nadawała się do wykorzystania także w kolejnych wyborach.

Aplikacja "Mąż zaufania" udostępniono na urządzeń pracujących pod kontrolą systemów Android oraz iOS. Jest dostępna w oficjalnych sklepach Google Play i App Store.

Źródło: tvn24, zdjęcie otwarcia: ministerstwo cyfryzacji