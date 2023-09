Okres od czerwca do sierpnia 2023 r. był najgorętszym w historii pomiarów. Informację przekazała Światowa Organizacja Meteorologiczna, wskazując na to, że może być to dopiero początek problemów.

Zgodnie z najnowszymi danymi opublikowanymi przez Światową Organizację Meteorologiczną (WMO), lato 2023 roku zapisało się w historii jako najgorętsze od początku prowadzenia pomiarów. W ciągu trzech miesięcy, od czerwca do sierpnia, zanotowano rekordowo wysokie temperatury, które przekroczyły wszystkie dotychczasowe wyniki.

Lato 2023 – najgorętsze w historii

Raport WMO wskazuje, że temperatury powietrza i wód osiągały niezwykle wysokie wartości, bijąc kolejne rekordy. Dodatkowo, poziom lodu na Antarktydzie utrzymywał się na zatrważająco niskim poziomie. António Guterres, sekretarz generalny ONZ, powiedział wprost: „Nasza planeta właśnie przeszła okres wrzenia. Rozpoczęło się załamanie klimatu”.

Najgorętszym miesiącem był lipiec, kiedy to średnia temperatura powietrza na świecie wyniosła 16,95 st. Celsjusza (w czerwcu było to 16,51 st., a w sierpniu – 16,82 st.). Jeśli zaś chodzi o temperatury powierzchni Pacyfiku w strefie równikowej, to utrzymywały się one na wysokim poziomie od kwietnia, a w sierpniu 2023 roku osiągnęły rekordową wartość 20,98 st. Celsjusza.

Naukowcy nie mają też optymistycznych prognoz na najbliższe miesiące. Spodziewają się wystąpienia zjawiska El Niño, które polega na utrzymywaniu się nieprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku. Zwykle prowadzi to do wyższych temperatur na całym świecie i występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak pożary i powodzie o dużej mocy.

Konsekwencje zmian klimatu widać gołym okiem

Lato 2023 roku przyniosło nieustępliwe fale upałów, które dotknęły różne części świata. W wielu krajach, takich jak Stany Zjednoczone, Hiszpania, Chiny czy Meksyk, odnotowano krajowe rekordy temperatur. W samym tylko Meksyku zanotowano ponad 200 zgonów, które można bezpośrednio powiązać z ekstremalnymi upałami.

To, co budzi największe przerażenie to fakt, że nie są to tylko pojedyncze rekordy, lecz dłużej utrzymujące się upały. To wyraźna konsekwencja ocieplania się klimatu.

W obliczu tych zagrożeń, podejmowane są różnego rodzaju działania mające na celu zapobieganie katastrofom, które mogą wynikać ze zmian klimatycznych. Eksperci podkreślają, że choć te działania są niezwykle ważne, jeszcze ważniejsze jest walka z samym problemem, a nie tylko z jego skutkami.

Trzeba działać

Sekretarz generalny ONZ, António Guterres, wciąż wierzy, że możemy uniknąć najgorszego scenariusza, mówiąc: „Naukowcy od dawna ostrzegali, jakie skutki wywoła nasze uzależnienie od paliw kopalnych. Rosnące temperatury pokazują, że konieczne jest wzmożenie działań. Przywódcy krajów muszą zwiększyć nacisk na rozwiązania klimatyczne. Nadal możemy uniknąć najgorszego chaosu klimatycznego, ale nie ma chwili do stracenia”.

W przeciwnym razie, gdy zmiany klimatu będą postępować, czekają nas katastrofy – przede wszystkim susze, których konsekwencją mogą być zarówno pożary, jak i powodzie. Do występowania tych ostatnich przyczynić mogą się także podnoszące się poziomy mórz i oceanów, wynikające z topnienia lodowców. Niedobór wody, klęski żywnościowe czy problemy zdrowotne, będące efektem długotrwałego narażenia na wysokie temperatury – to tylko kilka potencjalnych konsekwencji.

Źródło: WMO, C3S