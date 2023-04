Kwiecień w Xbox Game Pass rozpoczął się na dobre. W usłudze zadebiutowała pierwsza produkcja i poznaliśmy już też tytuły na kolejne dni.

Nie ma już możliwości wykupienia Xbox Game Pass za 4 złote, ale nawet w standardowej cenie ta usługa jest zdecydowanie warta uwagi. Kwiecień natomiast zapowiada się na kolejny miesiąc, w którym trudno będzie się nudzić.

Kwiecień 2023 w Xbox Game Pass – nowe gry

Już teraz możesz pograć w Loop Hero – szalenie wciągającego „rogalika” z systemem kart. Produkcja, w której trafiamy do zapętlonych krain, gdzie musimy wykazać się zmysłem taktycznym, może pochwalić się 93 proc. pozytywnych recenzji na Steamie. To mówi chyba samo za siebie.

Kolejne dni kwietnia zapowiadają się równie dobrze. Najpierw w czwartek zadebiutuje Iron Brigade. To już nieco starsza, ale wciąż godna uwagi gra akcji z elementami tower defense i potężnymi mechami w rolach głównych.

Największe hity trafią do katalogu między 12 a 18 kwietnia. Microsoft przygotował na ten czas trzy perełki. Pierwszą jest (intrygujący horror) Ghostwire: Tokyo z akcją w alternatywnej wersji tytułowego miasta, drugą – (najnowsza odsłona hokejowej megaprodukcji, czyli) NHL 23, a trzecią – (naprawdę udane) Minecraft Legends mieszająca elementy akcyjniaka i strategii.

Podsumowując…

Xbox Game Pass – nowości na początku kwietnia 2023:

Loop Hero na PC i konsole (od 4 kwietnia)

na PC i konsole (od 4 kwietnia) Iron Brigade na konsole i w chmurze (od 6 kwietnia)

na konsole i w chmurze (od 6 kwietnia) Ghostwire: Tokyo na PC, konsole i w chmurze (od 12 kwietnia)

na PC, konsole i w chmurze (od 12 kwietnia) NHL 23 w EA Play na konsole (od 13 kwietnia)

w EA Play na konsole (od 13 kwietnia) Minecraft Legends na PC, konsole i w chmurze (od 18 kwietnia)

Jak ci się podoba ta oferta? Czy zamierzasz sprawdzić któryś z tych tytułów? Najbliższe dni mogą być też dobrym momentem na pogranie w Life is Strange: True Colors, Moonglow Bay, Panzer Corps II, Rainbow Six Extraction, The Dunegon of Naheulbeuk, The Long Dark i The Riftbreaker – te gry będą dostępne tylko do 15 kwietnia.

Źródło: Xbox Wire