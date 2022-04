Polujący na darmowe gry tym razem mogą poszerzyć swoją kolekcję o Zaginięcie Ethana Cartera oraz Rogue Legacy. Właśnie te tytuły oferuje Epic Games Store.

Zaginięcie Ethana Cartera i Rogue Legacy do pobrania za darmo

Nie mówimy o zaskoczeniu, bo zarządzający Epic Games Store już wcześniej ujawnili, co udostępnią klientom tego sklepu na najbliższy tydzień. Ponownie są to dwie produkcje, konkretnie Zaginięcie Ethana Cartera oraz Rogue Legacy. Można przypisywać je do swoich kont w Epic Games Store do 14 kwietnia do godziny 17:00 naszego czasu.

Polska przygodówka i ciekawy roguelite

Z Zaginięcie Ethana Cartera rodzimego studia The Astronauts niektórzy mogą mieć ten problem, że gra była już jakiś czas temu rozdawana. Ci, którzy nie skorzystali nie powinni jednak narzekać.

Chociaż nie mówimy o nowości, to przygodówka cały czas warta uwagi i zapewniająca naprawdę dobrą zabawę, zwłaszcza sympatyzującym z mrocznymi klimatami i ciekawymi historiami. Jeśli nie wiecie o niej za dużo to braki możecie nadrobić na przykład w naszej recenzji.

Rogue Legacy to bez wątpienia tytuł, o którym słyszało mniejsze grono osób. Z racji przynależności gatunkowej nie spodoba się każdemu, aczkolwiek fani tego typu produkcji przyjęli ją bardzo ciepło - średnia ocen sięgnęła 85% w mediach i 79% wśród graczy. Lada chwila ma zadebiutować Rogue Legacy 2, być może niektórzy zaczną zatem przygodę z serią. Cellar Door Games mówi tutaj o „genealogicznej grze w stylu roguelite”. Proceduralnie generowane lokacje, kilka klas do wyboru i całkiem rozbudowane drzewko umiejętności oraz ponad 60 różnych wrogów do pokonania. Do tego fakt, iż po śmierci rozgrywkę kontynuuje się dzieckiem poległego bohatera. Ród rośnie w siłę, ale każda kolejna postać poza zestawem przydatnych umiejętności ma też jakiś mankament, co znacząco urozmaica całe zmagania.

