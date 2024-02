Wydajności nigdy nie za dużo. Jak łatwo poprawić osiągi komputera? Wystarczy zainstalować nowe sterowniki – to nieskomplikowana operacja, która czasami daje potężny wzrost wydajności.

Dobry komputer do grania to marzenie wielu graczy, jednak zawsze będziemy oczekiwali od sprzętu lepszej wydajności. Producenci też o tym wiedzą i próbują wykrzesać z niego możliwie najlepsze osiągi.

Nowe sterowniki do karty graficznej poprawiają wydajność

Jak poprawić wydajność komputera? Można spróbować podkręcić lub po prostu zmodernizować zestaw o lepsze komponenty. Jest jednak prostszy sposób. Czasami wystarczy zainstalować nowsze sterowniki.



Producenci systematycznie publikują nowe wersje sterowników do kart graficznych

Początkowe wersje sterowników do kart graficznych mogą nie być odpowiednio zoptymalizowane, a nowsze wydania często przynoszą poprawę wydajności. Zmiany zazwyczaj dotyczą nowszych, głośniejszych gier, ale nie jest to regułą i w niektórych przypadkach obejmują one także starsze tytuły. Nowe oprogramowanie do kart Nvidia GeForce, AMD Radeon i Intel Arc pojawia się nawet kilka razy w miesiącu.

Na jaką różnicę można liczyć? Wszystko zależy od gry, sprzętu i ustawień. Zwykle to kilka-kilkanaście procent wzrostu wydajności. W niektórych przypadkach poprawa jest dużo większa – przykładowo najnowsza wersja sterowników do kart graficznych Intel Arc poprawia wydajność w grze Snowrunner (DX11) nawet o 71%.

Benchmark BEN porównał wydajność karty graficznej Intel Arc A770 na starych i nowych sterownikach graficznych. Różnica potrafi być ogromna!

Nie tylko sterowniki do karty graficznej

Nie tylko sterowniki do karty graficznej mają wpływ na wydajność komputera. Podobnie może być np. ze sterownikami do procesora – w przypadku modeli AMD Ryzen 7000 X3D konieczne jest doinstalowanie poprawki, która optymalizuje wydajność na rdzeniach z pamięcią 3D V-Cache. Bez tej aktualizacji komputer nie wykorzysta potencjału sprzętu i za oferuje gorsze osiągi.

Aktualizuj sterowniki

Jaki z tego wniosek? Warto instalować nowe sterowniki do komputera – nie każdy o tym pamięta, a aktualizacja pozwoli w prosty i szybki sposób poprawić osiągi maszyny. Nie bez znaczenia jest również poprawa bezpieczeństwa, a czasami też nowe, przydatne funkcjonalności. Dobrze sprawdzają się tutaj finalne wersje oprogramowania. Producenci wydają też testowe edycje (Beta), które nie zostały w pełni przetestowane - podczas ich użytkowania mogą pojawić się problemy.

Źródło: inf. własna