Szukacie dobrego procesora do budowy niedrogiego komputera? Intel Core i5-12600KF może być świetną propozycją. Jednostka ostatnio mocno potaniała i mocno wyróżnia się na tle konkurencji.

Intel Core i5-12600KF ma już przeszło 2 lata, ale to nadal jeden z najlepszych procesorów dla graczy. Sprzęt mocno broni się ceną. Szczególnie teraz, bo niektóre sklepy mocno obniżyły cenę jednostki i można ją kupić taniej niż podobne, nowsze modele.

Specyfikacja Intel Core i5-12600KF

Intel Core i5-12600KF to średniowydajny procesor z generacji Alder Lake pod płyty główne z podstawką LGA 1700. Realnie bardzo mu blisko do nowszych modeli Core i5-13400F i Core i5-14400F.

Model Core i5-12600KF Core i5-12600K Core i5-13400F Core i5-14400F Generacja Alder Lake Alder Lake Alder Lake Alder Lake Rdzenie/wątki

(P-/E-Core) 10/16

(6/12 + 4/4) 10/16

(6/12 + 4/4) 10/16

(6/12 + 4/4) 10/16

(6/12 + 4/4) Taktowanie

(P-/E-Core) 3,7/4,9 GHz

2,8/3,6 GHz 3,7/4,9 GHz

2,8/3,6 GHz 2,5/4,6 GHz

1,8/3,3 GHz 2,5/4,7 GHz

1,8/3,5 GHz Pamięć L3 20 MB 20 MB 20 MB 20 MB Grafika - UHD 770 - - Podkręcanie TAK TAK NIE NIE TDP 125 W 125 W 65 W 65 W Cena premierowa

Cena obecna $264

750 zł $289

850 zł $196

900 zł $196

950 zł

Jednostka została wyposażona w 10 rdzeni i 16 wątków. W rzeczywistości mamy do czynienia z hybrydowym połączeniem 6 rdzeni/12 wątków P-Core i 4 rdzeni/4 wątków E-Core. Dopisek K wskazuje na odblokowany mnożnik, dzięki czemu zainteresowani mogą dodatkowo podkręcić zegary (koniecznie na płycie głównej Intel Z690 lub Z790).

Układ współpracuje z 2-kanałowymi zestawami pamięci DDR4 i DDR5. To dodatkowy plus procesora, bo zastosowanie starszych modułów pozwoli obniżyć cenę platformy.

Warto jednak pamiętać, że model Intel Core i5-12600KF nie ma zintegrowanej grafiki (w odróżnieniu od Core i5-12600K). Koniecznie trzeba go połączyć z samodzielną kartą graficzną montowaną w PCI-Express.

Obniżka ceny Intel Core i5-12600KF

Intel Core i5-12600KF zadebiutował w październiku 2021 roku w cenie około 1350 złotych, co już wtedy wydawało się bardzo ciekawą propozycją.



Procesor Intel Core i5-12600KF w dużych sklepach można kupić za około 750 zł (foto: Ceneo)

Niedawno kilka sklepów obniżyło cenę procesora Intel Core i5-12600KF do 750 złotych (za 850 złotych można kupić model Intel Core i5-12600K ze zintegrowaną grafiką). W tej cenie jest to bezkonkurencyjna propozycja, która pozwoli złożyć tani i dobry zestaw do grania.

Źródło: inf. własna

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.