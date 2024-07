Kolejne kraje wprowadzają ograniczenia na eksport komputerów kwantowych. Podobne sformułowania pojawiły się w przepisach na całym świecie, choć nikt nie chce ujawniać szczegółów tych decyzji.

Komputery kwantowe służą do rozwiązywania bardzo trudnych problemów obliczeniowych, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać za pomocą zwykłych komputerów. Działają dzięki zjawiskom fizyki kwantowej, takim jak superpozycja i splątanie, co pozwala im przetwarzać wielką ilość danych jednocześnie i szybciej niż tradycyjne komputery.

Co prawda takie maszyny obecnie znajdują się we wczesnej fazie rozwoju, ale ich potencjał jest ogromny. W przyszłości komputery kwantowe mogą zrewolucjonizować wiele dziedzin, w tym kryptografię, znacząco wpływając na bezpieczeństwo danych na całym świecie.

Tajny zakaz eksportu komputerów kwantowych

Serwis New Scientist pisze o tajnym zakazie eksportu komputerów kwantowych. Rządy na całym świecie nałożyły identyczne restrykcje dotyczące eksportu komputerów kwantowych, jednocześnie odmawiając ujawnienia naukowych podstaw tych regulacji.

Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Holandia oraz Kanada wprowadziły zakaz eksportu komputerów kwantowych posiadających 34 lub więcej kubitów (bitów kwantowych). Serwis New Scientist zapytał rząd Wielkiej Brytanii o szczegóły takiej decyzji, jednak wniosek o udostępnienie informacji został odrzucony ze względu na bezpieczeństwo narodowe.

Chodzi o bezpieczeństwo?

Rzecznik francuskiej ambasady w Londynie powiedział redakcji New Scientist, że limit został ustalony na poziomie "mogącym stanowić ryzyko cybernetyczne". Rzecznik powiedział, że ustalenia były takie same we Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii i Hiszpanii wprowadzone ze względu na "wielostronne negocjacje prowadzone przez kilka lat w ramach Porozumienia z Wassenaar".

Dodał on także, że "Wybrane limity opierają się na naukowych analizach wydajności komputerów kwantowych.” Jednak poproszony o wyjaśnienie, kto przeprowadził analizę lub czy zostanie ona publicznie opublikowana, rzecznik odmówił dalszych komentarzy.

Co to jest Porozumienie z Wassenaar Porozumienie Wassenaar, formalnie znane jako porozumienie w sprawie Kontroli Eksportu Broni Konwencjonalnej oraz Dóbr i Technologii Podwójnego Zastosowania, jest międzynarodowym porozumieniem dotyczącym kontroli eksportu towarów i technologii, które mogą mieć zastosowanie zarówno cywilne, jak i militarnie. Zostało ustanowione w 1996 roku w Wassenaar w Holandii i obejmuje kwestie związane z kontrolą eksportu zbrojeniowego oraz wysoce zaawansowanych technologii, w tym komponentów komputerowych, oprogramowania, materiałów i technologii cyfrowych. Celem Porozumienia Wassenaar jest zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa międzynarodowego poprzez kontrolę eksportu towarów, które mogłyby wspierać rozwój broni konwencjonalnej lub broni masowego rażenia. Umowa jest przestrzegana przez 41 państw, w tym członków UE, Wielką Brytanię, USA, Kanadę, Rosję, Australię, Nową Zelandię i Szwajcarię,

Według ekspertów, komputery kwantowe choć teoretycznie mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego przez łamanie technik szyfrowania, to nawet najbardziej zaawansowane systemy obecnie są zbyt słabe i podatne na błędy, aby osiągnąć taki cel. W rezultacie zakazy wydają się nieuzasadnione. Chyba, że chodzi o wprowadzenie zakazów z wyprzedzeniem, nim odpowiednie maszyny pojawią się na rynku (wiemy, że IBM przygotowuje komputer kwantowy wyposażony w 10 000 kubitów).