Firma Microsoft zdecydowała się zakazać swoim pracownikom w Chinach korzystania z telefonów z systemem Android. Skąd tak radykalna decyzja i jakie będą jej konsekwencje?

Jak podała agencja Bloomberg, Microsoft poinformował już pracowników w Chinach o planach wprowadzenia nowej polityki. Założenia są takie, iż od września będą mogli w pracy używać jedynie iPhone'ów.

Zakaz korzystania z telefonów z Androidem dla pracowników Microsoft w Chinach

Decyzja nie wynika z nieuzasadnionej niechęci szefostwa firmy do systemu Android. Jak oficjalnie podano, jest to pokłosie zmian dotyczących cyberbezpieczeństwa, jakie zostaną wprowadzone po niedawnych atakach hakerów. Logując się do wewnętrznych systemów/aplikacji na telefonach pracownicy firmy Microsoft w Chinach będą mogli zrobić to wyłącznie na urządzeniach z systemem iOS, czyli na iPhone'ach.

Jest to związane m.in. z oficjalnym brakiem wsparcia dla usług Google Mobile Services w Chinach. Nie można korzystać tam zatem m.in. z Google Play, w związku z czym poszczególni producenci telefonów zachęcają do alternatywnych sklepów z aplikacjami. Microsoft po pierwsze musiałby zadbać o dostępność potrzebnych aplikacji w każdym z nich, a po drugie (i znacznie trudniejsze) dopilnować kwestii bezpieczeństwa.

"Aplikacje Microsoft Authenticator i Identity Pass są oficjalnie dostępne w sklepach Apple i Google Play. Ze względu na brak dostępności usług mobilnych Google w tym regionie, staramy się zaoferować pracownikom możliwość dostępu do urządzeń z wymaganymi aplikacjami, takich jak urządzenia z systemem iOS" - przekazał rzecznik prasowy Microsoft.

Poza kwestiami bezpieczeństwa ma to przełożyć się na jeszcze inne korzyści - wpisanie się w inicjatywę Secure Future Initiative zapoczątkowaną właśnie przez Microsoft oraz ujednolicenie oprogramowania na urządzeniach mobilnych w całej firmie (przynajmniej w Chinach).

Microsoft deklaruje, że nie będzie gołosłowny w zapowiedziach dotyczących tego, że pracownicy nie zostaną pozostawieni "na lodzie". Mają oni otrzymać nowe służbowe telefony. Z aktualnie dostępnych informacji wynika, że będą to iPhone'y 15, a więc aktualnie najnowsze modele Apple z systemem iOS 17.