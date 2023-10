Urząd Skarbowy podjął decyzję. Zakup laptopa lub smarfona można odliczyć od podatku. Oto kto i w jakiej sytuacji może to zrobić..

Serwis internetowy prawo.pl podaje, że istnieje możliwość skorzystanie z ulgi na zakup sprzętu elektronicznego. Dotyczy to ulgi rehabilitacyjnej, którą uzyskać może osoba posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie zawsze. Ulga ta dotyczy urządzeń, które są wysposażone w funkcje, dzięki którym mogą być używane na przykład przez osobę z dużą wadą wzroku.

Kiedy zakup elektroniki kwalifikuje się do ulgi?

Aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na zakup sprzętu elektronicznego, konieczne jest, aby był on "zindywidualizowany". Przykładem może być sytuacja mężczyzny, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności narządu ruchu oraz dużą wadę wzroku. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) zgodził się w interpretacji z 29 września 2023 r. (nr 0111-KDSB2-2.4011.278.2023.2.AP), że przysługuje mu ulga na zakup sprzętu, który ułatwia mu pracę zdalną.

O prawie do odliczenia wydatków zdecydował fakt, że sprzęt jest przystosowany do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej. W przypadku standardowego komputera odliczenie byłoby trudne. Jednak w sprawie analizowanej przez dyrektora KIS podatnik udowodnił, że jest to sprzęt ułatwiający wykonywanie czynności życiowej konkretnej osoby.

- Grzegorz Grochowina, szef zespołu zarządzania wiedzą w Departamencie Podatkowym w KPM

Identycznie traktować można wydatki na zakup i naprawę elektroniki, która niezbędna jest w rehabilitacji lub ułatwia wykonywanie czynności życiowych. Funkcjonalność sprzętu musi rekompensować potrzeby ograniczone ze względu na stwierdzoną niepełnosprawność. W jaki sposób wpływ na ocenę tych cech ma oprogramowanie, nie wskazano.

Odliczenie zakupu elektroniki

W takich systuacjach wydatki na zakup i naprawę komputera lub smartfona stają się tzw. wydatkami niemilitowanymi. Ustawa o PIT nie przewiduje limitu kwotowego dokonywanego odliczenia.

Jak wyjaśnia portal Prawo.pl podatnik może odjąć od dochodu zakup w faktycznie poniesionej wysokości. Jednym wymaganym potwierdzeniem jest dokument stwierdzajacy dokonanie zakupu sprzętu oraz wskazujący jego koszt.

Źródło: PAP MediaRoom