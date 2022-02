Szukasz uniwersalnych, gamingowych słuchawek bezprzewodowych, które będą współpracowały z PC z Windows, Mac, ale i konsolami? Zalman Archer spełniają to kryterium. Czym jeszcze mogą się pochwalić?

Zalman Archer inspirowane... elfim uchem

Trzeba przyznać, że producent potrafi zaintrygować. Jak podaje, przy projektowaniu swoich nowych słuchawek inspirował się elfim uchem. Ma być to widoczne zwłaszcza w przypadku wersji z dwukolorowymi panelami. O ergonomię dbać będzie z kolei między innymi regulowany pałąk pozwalający na dopasowanie całej konstrukcji do kształtu i wielkości głowy użytkownika. Nauszniki powleczono miękkim, oddychającym materiałem, który dodatkowo ma być odporny na przetarcia. Waga, istotna dla wielu w przypadku tego rodzaju sprzętu, wynosi tu 290 g.

Na lewym nauszniku umieszczone zostały przyciski odpowiadające za regulację ustawień. To przyciski nie tylko do korygowania poziomu głośności, ale też aktywacji mikrofonu czy diody LED. Z kolei na prawym nauszniku znalazł się port USB typu C odpowiadający za ładowanie baterii. Czas pracy Zalman Archer ma sięgać 12 godzin.

Zalman Archer mogą komunikować się przez transmiter USB 2.4 GHz z PC z Windows, Mac oraz konsolami PlayStation i Xbox. Posiadają 50-mm przetworniki i zapewniają dźwięk przestrzenny 7.1. Użytkownik będzie miał do wyboru trzy dostrojone tryby dźwiękowe: gry, muzyka oraz na żywo. O tym, jaki tryb jest aktywny poinformuje wspomniana już wcześniej dioda LED.

Jak przystało na słuchawki gamingowe, nie mogło zabraknąć tutaj także dookólnego mikrofonu. Niektórym może spodobać się przy tym to, że w razie konieczności można będzie go w szybki sposób odłączyć od zestawu.

Specyfikacja techniczna Zalman Archer

przetwornik: 50 mm

zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 KHz

czułość: 100 dB ±3 dB

maksymalna moc wyjściowa: 20 mW

mikrofon: dookólny, oporność 2.2K ohm, wtyczka: 3,5 mm

akumulator: 1000 mAh, czas ładowania 2,5 h, czas pracy: maksymalnie 12 h

wymiary: 197 x 91 x 188 mm

waga: 290 g

Ile kosztują słuchawki Zalman Archer?

Jeśli design czy informacje na temat specyfikacji słuchawek Zalman Archer wpadają komuś w oko, zapewne padną pytania co do ceny. Ta jest już znana. Jak ujawnia producent, zainteresowani Zalman Archer zapłacą około 376 złotych. Można będzie wybierać pomiędzy dwiema wersjami kolorystycznymi: czarno-białą oraz czarną.

Źródło: Zalman