Prezes URE (Urząd Regulacji Energetyki) wyliczył wysokość opłaty za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego, którą będziemy musieli płacić w 2022 roku. Niestety, będzie drożej.

Opłata mocowa obowiązuje od stycznia tego roku i ma zapewniać gwarancję bezpieczeństwa energetycznego, czyli stabilnych i bezproblemowych dostaw prądu. Wynika ona z przyjętej w 2017 roku ustawy o rynku mocy, która wprowadziła mechanizm wynagradzania wytwórców energii za gotowość dostarczania energii do sieci.

„Celem wprowadzenia rynku mocy, a co za tym idzie opłaty mocowej, było wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i zmniejszenie ryzyka tzw. Blackoutu.

Wysokość opłaty odzwierciedla płatności dla dostawców mocy, które zostały zakontraktowane w wyniku przeprowadzonych aukcji rynku mocy. Środki pozyskane z tej opłaty przeznaczone będą na budowę nowych, modernizację i utrzymanie istniejących jednostek wytwórczych, a także aktywizację zarządzania zużyciem energii i uelastycznienie popytu na nią." – powiedział Rafał Gawin, prezes URE.

Nowe stawki opłaty mocowej

Prezes URE ostatniego dnia września ogłosił nowe stawki opłaty mocowej. W 2022 roku będzie wyliczana inaczej niż obecnie. W efekcie będzie drożej, a niektórzy zapłacą za prąd nawet kilkadziesiąt procent więcej niż w 2021 roku.

Rozszerzono zryczałtowaną stawkę opłaty na wszystkich odbiorców z grupy taryfowej G. Zostaną nią objęci również odbiorcy energii z grupy taryfowej C1, o mocy zamówionej do 16 kW. Wysokość opłaty będzie też zależna od różnicy pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania, a zużyciem w pozostałych godzinach doby.

Tylko do końca 2027 roku będzie obowiązywał podział na odbiorców ryczałtowych, dla których wysokość opłaty mocowej jest uzależniona od rocznego poboru energii elektrycznej oraz pozostałych, dla których będzie ona uzależniona od poboru energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania. Od 1 stycznia 2028 roku nie będzie już stawek ryczałtowych, a dla wszystkich odbiorców energii opłata mocowa będzie zależna od profilu zużycia (im stabilniejszy profil, tym niższa opłata).

Jak duże opłaty nas czekają?

Poniższa tabela opublikowana przez Urząd Regulacji Energetyki pokazuje, że przyszłoroczne stawki opłaty mocowej wzrosną. Wyniosą od 2,37 zł do 13,25 zł netto za miesiąc. W 2021 roku stawki są od 1,87 zł do 10,46 zł netto.

Gospodarstwa domowe w zależności od zużycia będą musiały każdego miesiąca zapłacić średnio od 50 gr do 2,79 zł netto więcej. Najmniejsze, które zużywają poniżej 500 kWh zapłacą 2,37 zł netto miesięcznie. Te zużywające od 500 kWh do 1200 kWh zapłacą 5,68 zł, a te zużywające od 1200 do 2800 kWh zapłacą 9,46 zł. Zużycie ponad 2800 kWh będzie kosztować aż 13,25 zł.

Nowe przepisy określające stawkę opłaty mocowej wchodzą w życie od piątku. Zgodnie z harmonogramem, odbiorcy przyłączeni do sieci wysokich napięć będą nimi objęci od 1 października 2021 roku, do sieci średnich napięć od 1 stycznia 2022 roku, a odbiorcy przyłączeni do sieci niskich napięć (o mocy przyłączeniowej większej od 16 kW) od 1 stycznia 2025 roku. Obecnych odbiorców ryczałtowych nowe stawki będą obowiązywać od 1 stycznia 2028 roku.

Źródło: ure.gov.pl, foto: Gerd Altmann z Pixabay