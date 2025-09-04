Sprzątanie w domu na IFA 2025. Gorące pomysły Roborock i wirująca niespodzianka

Nowości Roborock pokazane na IFA2025 to - robot mopująco-odkurzający Qrevo Curv 2 Pro, który w połączeniu ze stacją bazową sam się opróżnia i oczyszcza, oraz F25 Ultra dodatek do serii F25. A sprzęt o tajemniczej nazwie Zeo X najlepiej poczuje się w łazience lub kuchni.

Będzie mokro, czasem gorąco, a potem czysto i to zarówno na podłodze jak i w odkurzaczu. Roborock nie oszczędza się i wprowadza do oferty zaawansowane urządzenia, które pomogą zadbać o porządek w domu. Odkurzacze z funkcją czyszczenia wodą i parą to dość skomplikowane urządzenia i z pewnością kluczowa będzie ich niezawodność i łatwość użycia. W trakcie targów IFA 2025 w Berlinie, Roborock zaprezentował odkurzacze, pionowy Roborock F25 Ultra i robot Qrevo Curv 2 Pro, oraz nową kategorię produktową, reprezentowaną przez pralko-suszarkę Roborock Zeo X.

Roborock F25 Ultra - para buch, gorąca woda w ruch

Produkty z serii F25 trafiły do sprzedaży już wiosną tego roku, ale na wisienkę na torcie, czyli Roborock F25 Ultra musieliśmy zaczekać do IFA2025. To odkurzacz myjący, podobny z wyglądu do pozostałych produktów serii, ale z istotnymi usprawnieniami.



Odkurzanie po pełnym naładowaniu Roborock F25 Ultra możliwe jest przez 60 minut w trybie Auto, ponowne ładowanie trwa 4 godziny.

Wyposażono go w sześć dysz do parowego czyszczenia powierzchni. Para o temperaturze 150 stopni C (funkcja Vapor Flow) nadaje się również do powierzchni drewnianych (testy TÜV SÜD). Oprócz tego wbudowany moduł podgrzewający zapewnia czyszczenie rolki czyszczącej gorącą wodą temperaturze 86 stopni C (Wave Flow) i umożliwia czyszczenie na mokro takich zanieczyszczeń jak rozlany olej (testy TÜV SÜD). Trzywarstwowy system filtrowania i odkamieniania wody, ułatwia napełnianie mechanizmu czyszczącego w miejscach, gdzie mamy twardą wodę.



Maksymalny hałas podczas pracy sięga 75 dB(A). Producent obniżył środek cięzkości dla wygodniejszej obsługi.

Podobnie jak we wcześniejszych modelach F25 w Roborock F25 Ultra mamy wspomaganie prowadzenia rolki odkurzająco-myjącej z wykorzystaniem algorytmów AI (SlideTech), które w ciągu milisekund rozpoznają w jakim kierunku przesuwamy odkurzacz - wprost czy skręcając w bok. Roborock F25 Ultra wyposażono też w kółko podpierające przy uchwycie i wsparcie dla pracy na poziomo. Wysokość odkurzacza w tym trybie pracy pozwala mu zmieścić się w przestrzeniach wyższych niż 12,5 cm - w tym trybie możemy sterować odkurzaczem z poziomu aplikacji. Orientacja odkurzacza nie wpływa na efektywną moc ssania, która wynosi 22 kPa (teoretycznie cztery razy więcej niż w pozostałych odkurzaczach serii F25). Rolka zapewnia czyszczenie krawędzi w węższych przestrzeniach (dociera na odległość 1 mm), o ile oczywiście zmieści się w nich głowica odkurzacza. Nie zabrakło także grzebienia (JawScraper, ma 141 ząbków) zbierającego włosy i inne suche i mokre zanieczyszczenia, które w przeciwnym razie wkręciłyby się w rolkę.

Po zakończeniu pracy, elementy czyszczące myte są wodą o temperaturze 90 stopni C i parą o temperaturze 150 stopni C. Funkcja samooczyszczenia obejmuje także szybkie 5 minutowe lub wolne 30 minutowe osuszanie rolki (hałas generowany podczas czyszczenia nie przekracza 53 dB(A) nie jest więc już tak słyszalny jak praca odkurzacza). W ten sposób czas poświęcony na serwisowanie odkurzacza jest ograniczony do minimum. Na dodatek komunikaty głosowe informują nas, gdy konieczne jest opróżnienie lub uzupełnienie zbiorników na czystą, brudną wodę. Ich pojemność wynosi 1000 ml dla czystej wody, 720 ml dla brudnej wody i 100 ml dla detergentu.

Roborock Qrevo Curv 2 Pro. Robot sprzątający, który dotrze prawie wszędzie

Owszem to „prawie” oznacza - tam, gdzie się zmieści, ale w porównaniu z obecnym już Roborock Qrevo Curv, jego następca ma w zanadrzu istotny atut. Potrafi schować głowicę z modułem LDS (LiDAR), tak by wślizgnąć się nawet pod meble o wysokości nie przekraczającej 7,98 cm. W czasie pracy pod meblem używa czujnika zbliżeniowego od góry. Pole widzenia zmniejsza się wtedy z pełnych 360 do 100 stopni. Roborock Qrevo Curv 2 radzi sobie też lepiej niż wcześniej z przeszkodami, takimi jak progi w domach, bo potrafi się po napotkaniu takiej unieść, a nie tylko nachylić.

Ogólna funkcjonalność Roborock Qrevo Curv 2 Pro jest podobna jak u poprzednika, mamy więc odkurzacz, który dodatkowo mopuje i jest wyposażony w wysuwaną głowicę zagarniającą śmieci, która dociera do narożników. Zwiększona została jednak moc ssania do 25 kPa, a wspomniane unoszenie wykorzystywane jest także podczas odkurzania dywanów o różnej długości włosia (do 3 cm długości). W trakcie pracy na dywanie element mopujący jest automatycznie odłączany od reszty urządzenia. System zapobiegający wkręcaniu się nitek, który tworzy podwójna rolka odprowadzająca zabrudzenia symetrycznie na boki, radzi sobie z włosami 40 cm długości.

Stacja bazowa przypomina tę stosowaną wcześniej, ale tym razem wykorzystuje wodę o temperaturze 100 stopni C do usuwania zanieczyszczeń z elementów mopujących jak i wnętrza samej stacji. Intensywność czyszczenia jest dobierana automatycznie. Po czyszczeniu powietrze o temperaturze 55 stopni C suszy wszystkie mokre elementy odkurzacza. Pojemnik na brudy jest też aktywnie wentylowany, by usunąć wszelką pozostającą wilgoć i nieprzyjemne zapachy. Stację dokującą można odłączyć od części z pojemnikiem z ciepłą wodą.

Ramię Roborock Saron Z70 zyska nowe możliwości

Aktualizacja oprogramowania Roborock Saros Z70, czyli robota sprzątającego, który wyposażono w ramię Omnigrip zdolne do chwytania i transportowania do wyznaczonego miejsca takich przedmiotów jak skarpetki, wprowadzi nowe funkcje. Teraz oprócz 108 prefefiniowanych typów przedmiotów w pamięci odkurzacza, użytkownik będzie mógł wykonać zdjęcia 50 dodatkowych i wprowadzić do aplikacji. Te z pomocą AI będą wykrywane podczas sprzątania. Planowana jest także funkcja dostosowania zachowania robota podczas poruszania się po pomieszczeniu, tak dla czystej zabawy.

Pralko-suszarka Roborock Zeo X

To jest właśnie niespodzianka, większa niż roboty kosiarki ogrodowe. Co prawda pralko-szuszarka to sprzęt wpisujący się w kategorię czysty dom, ale to AGD, o które Roborocka bym nie posądzał. Roborock uderza w wysokie tony, chce by jego produkt stał się ikonicznym urządzeniem. Elementy, które mają w tym kierunku zadziałać to dotykowy szklany panel, który zintegrowany jest z drzwiczkami zajmującymi ponad połowę przedniej części pralki. Gdy nie jest używany wyłącza się. Zastosowanie panelu oznacza zmianę przyzwyczajeń, szczególnie u tych użytkowników, którzy wcześniej posiadali sprzęt z przyciskami i pokrętłem.

Pralko-suszarka obsłuży ładunek 11 kg podczas prania i 6 kg podczas suszenia (temperatura suszenia 50 stopni C, dla delikatniejszych produktów około 37 stopni C), jest to więc sprzęt dla sporych obciążeń (dużych rodzin). Głębokość Zeo X wynosi 59,4 cm przy średnicy bębna 53 cm, czyli sprzęt zmieści się ona tam, gdzie jest miejsce na akcesoria AGD o głębokości 60 cm (wiele suszarek ma większą głębokość niż ten standardowy wymiar). Dla osób o tak zwanych mniejszych wymaganiach Roborock proponuje mniejszą wersję Zeo Mini.

W trakcie targów Roborock zaprezentował także koncepcyjną propozycję unifikacji pralko-suszarki ze stacją bazową i czyszczącą dla odkurzacza. To dobry sposób, by optymalnie wykorzystać przestrzeń, szczególnie tę niewielką. Trudno jednak powiedzieć, czy się przyjmie i czy integracja z konkretną stacją bazową nie ograniczy liczby dostepnych wariantów pralko-suszarko-odkurzacz.

Ceny i dostępność nowości Roborock

Dostepność nowych produktów w Polsce jak i ceny poznamy nieco później. Tymczasem sugerowane europejskie ceny to - 799 euro za Roborock F25 Ultra, 1299 euro za Roborock Qrevo Curv 2 oraz 1499 euro za Roborock Zeo X.

Źródło: Roborock, inf. własna