Innowacja od Garmina. To pierwszy smartwatch z ekranem Micro-LED

Garmin Fenix 8 Pro ma mnóstwo przydatnych funkcji. Największe wrażenie robi natomiast wyświetlacz. W wersji Micro-LED otrzymujemy niespotykane dotąd parametry.

Garmin od lat przyzwyczaja nas do tego, że jego zegarki sportowe wyznaczają nowe standardy w branży. Już model Garmin Fenix 8 AMOLED w naszej recenzji pokazał, że potrafi zachwycić czytelnością, funkcjonalnością i wytrzymałością. Teraz producent idzie o krok dalej i prezentuje kolejną odsłonę kultowej serii - zegarek z przełomowym ekranem Micro-LED, który ma zdefiniować na nowo to, jak patrzymy na wyświetlacze w smartwatchach.

Premiera Garmin fenix 8 Pro

Nowa seria fenix 8 Pro to ukłon w stronę najbardziej wymagających użytkowników - sportowców, podróżników i osób, które potrzebują sprzętu niezawodnego w każdych warunkach. Najwięcej emocji budzi model fenix 8 Pro MicroLED, w którym po raz pierwszy w smartwatchu zastosowano technologię Micro-LED. To ekran o przekątnej 1,4”, składający się z 400 tys. maleńkich diod, osiągający jasność aż 4500 nitów. Efektem jest ddskonała czytelność nawet w pełnym słońcu, głęboka czerń i niespotykana dotąd wyrazistość. Garmin zapowiada, że to początek nowego standardu, a różnica względem AMOLED-ów jest widoczna od pierwszego spojrzenia. Wariant Fenixa 8 Pro z wyświetlaczem AMOLED również trafi do sprzedaży, będzie zdecydowanie tańszy.

Wyświetlacz to jednak nie wszystko. Zegarek ma wzmocnioną konstrukcję - szafirowe szkło, tytanowe elementy, metalowe przyciski i wbudowaną latarkę LED. Dzięki temu fenix 8 Pro sprawdzi się zarówno na górskich szlakach, jak i podczas codziennych treningów.

Co jeszcze potrafi Garmin fenix 8 Pro?

Nowa seria nie ogranicza się tylko do wyglądu. Każdy model fenix 8 Pro oferuje łączność LTE i satelitarną w technologii Garmin inReach. To oznacza, że nawet bez smartfona można wysyłać wiadomości, udostępniać lokalizację czy korzystać z prognozy pogody. W razie wypadku dostępne jest powiadomienie SOS - zegarek automatycznie kontaktuje się z centrum Garmin Response, które koordynuje akcję ratunkową i informuje bliskich.

Oczywiście nie zabrakło funkcji, z których Garmin słynie: zaawansowane pomiary sportowe (m.in. Hill Score, Garmin Coach), mapy TopoActive, nawigacja z dynamicznym wyznaczaniem tras, EKG, monitor snu, Garmin Pay, muzyka w pamięci oraz szeroki zestaw narzędzi treningowych.

Ile kosztuje Garmin fenix 8 Pro?

Garmin przygotował dwie główne wersje nowego zegarka. fenix 8 Pro AMOLED dostępny jest w rozmiarach 47 mm i 51 mm, oferuje do 27 dni pracy na baterii i kosztuje od 1199,99 eur. Z kolei flagowy fenix 8 Pro MicroLED pojawia się w wersji 51 mm, działa do 10 dni w trybie smartwatcha i został wyceniony na 1999,99 eur. Oba modele trafią do sprzedaży 8 września 2025 roku.