Premiera tabletów Samsung Galaxy Tab S11. Jakie zmiany i nowości?

Poznaliśmy nowe tablety Samsunga. Flagowe modele z serii Galaxy Tab S11 dostały zastrzyk mocy. Czegoś tu jednak brakuje.

Właśnie poznaliśmy najnowsze tablety Samsunga. Seria Galaxy Tab S11 zaoferuje lepszą wydajność, wiele funkcji AI i odświeżony wygląd. Flagowce z Korei wciąż mogą więc bez kompleksów konkurować z tabletami Apple i najlepszymi urządzeniami tego typu z systemem Android.

Premiera Samsung Galaxy Tab S11

Nowe tablety Samsunga poznaliśmy podczas wydarzenia Galaxy Unpacked. W tym samym momencie zaprezentowano także najnowszy smartfon Galaxy S25 FE. Pierwszym zaskoczeniem może być zmniejszenie liczby dostępnych wariantów. W tym roku Samsung zrezygnował z wersji Galaxy Tab S Plus, czyli podstawowego modelu z większym ekranem. Mamy więc dwa nowe tablety:

Samsung Galaxy Tab S11 z ekranem 11”

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra z ekranem 14,6”

Każdy z nich ma wyświetlacz AMOLED 120 Hz z wysoką rozdzielczością. Obudowy są wodoszczelne (certyfikat IP68) i wyposażone w cztery głośniki stereo z Dolby Atmos i sygnowane przez AKG.

Nowością jest zastąpienie procesora Qualcomm układem konkurencyjnej marki MediaTek. Dimensity 9400 (3 nm) to jeden z najmocniejszych procesorów na rynku, co w zestawieniu z 12 GB RAM zwiastuje świetną wydajność. Wzrost wydajności w stosunku do poprzednika to dla procesora +24 proc, dla karty graficznej +27 proc, a dla NPU (realizowanie zadań AI) +33 proc. Nowe tablety Samsung Galaxy Tab S11 dostały szybkie ładowanie 45 W, funkcje Galaxy AI i najnowszego Androida 16. Na wyposażeniu obu modeli jest też Wi-Fi 7, NFC, a w wersji 5G także obsługa kart eSIM.

W nowym Galaxy Tab S11 Ultra udało się zmniejszyć wcięcie w ekranie. Tablet wygląda przez to nieco lepiej.

Specyfikacja tabletów Samsung Galaxy Tab S11

Galaxy Tab S11 Galaxy Tab S11 Ultra Ekran AMOLED 11 cali,

2560 x 1600 (274 ppi),

120 Hz AMOLED 14,6 cala,

2960 x 1848 (239 ppi),

120 Hz Głośniki Dolby Atmos Dolby Atmos Czip MediaTek Dimensity 9400 MediaTek Dimensity 9400 Pamięć RAM 12 GB 12 lub 16 GB Pamięć na dane 128, 256 lub 512 GB 128, 256, 512 GB lub 1 TB Aparat główny 13 Mpix 13 Mpix Aparat UW - 8 Mpix Aparat przedni 12 Mpix 12 Mpix Łączność 5G (opcjonalne),

Wi-Fi 6E,

Bluetooth 5.4 5G (opcjonalne),

Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4 Bateria 8400 mAh,

ładowanie 45 W 11600 mAh,

ładowanie 45 W Wymiary 253,8 x 165,3 x 5,5 mm 326,7 x 208,3 x 5,5 mm Waga 482 g 692 g S Pen tak tak

Ceny Samsunga Galaxy Tab S11

Do wyboru mamy kilka wersji:

Samsung Galaxy Tab S11 11" (12/128 GB, Wi-Fi): 3799 zł

Samsung Galaxy Tab S11 11" (12/256 GB, Wi-Fi): 4099 zł

Samsung Galaxy Tab S11 11" (12/128 GB, 5G): 4399 zł

Samsung Galaxy Tab S11 11" (12/256 GB, 5G): 4699 zł

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14,6" (12/256 GB, 5G): 6299 zł

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14,6" (12/512 GB, Wi-Fi): 6299 zł

Producent przygotował kilka promocji. Kupując Galaxy Tab S11 lub S11 Ultra do do 28.09 dostaniesz prezent - klawiaturę Samsung Etui Book Cover Keyboard Slim. Gdy akcesoria się wyczerpią, kolejni klienci otrzymają słuchawki Samsung Galaxy Buds3 Pro. Promocja działa na stronie oficjalnego sklepu Samsunga i u wybranych partnerów. Szczegóły znajdziesz na stronach sklepów.



