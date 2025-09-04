Premiera tabletów Samsung Galaxy Tab S11. Jakie zmiany i nowości?
Poznaliśmy nowe tablety Samsunga. Flagowe modele z serii Galaxy Tab S11 dostały zastrzyk mocy. Czegoś tu jednak brakuje.
Właśnie poznaliśmy najnowsze tablety Samsunga. Seria Galaxy Tab S11 zaoferuje lepszą wydajność, wiele funkcji AI i odświeżony wygląd. Flagowce z Korei wciąż mogą więc bez kompleksów konkurować z tabletami Apple i najlepszymi urządzeniami tego typu z systemem Android.
Premiera Samsung Galaxy Tab S11
Nowe tablety Samsunga poznaliśmy podczas wydarzenia Galaxy Unpacked. W tym samym momencie zaprezentowano także najnowszy smartfon Galaxy S25 FE. Pierwszym zaskoczeniem może być zmniejszenie liczby dostępnych wariantów. W tym roku Samsung zrezygnował z wersji Galaxy Tab S Plus, czyli podstawowego modelu z większym ekranem. Mamy więc dwa nowe tablety:
- Samsung Galaxy Tab S11 z ekranem 11”
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra z ekranem 14,6”
Każdy z nich ma wyświetlacz AMOLED 120 Hz z wysoką rozdzielczością. Obudowy są wodoszczelne (certyfikat IP68) i wyposażone w cztery głośniki stereo z Dolby Atmos i sygnowane przez AKG.
Nowością jest zastąpienie procesora Qualcomm układem konkurencyjnej marki MediaTek. Dimensity 9400 (3 nm) to jeden z najmocniejszych procesorów na rynku, co w zestawieniu z 12 GB RAM zwiastuje świetną wydajność. Wzrost wydajności w stosunku do poprzednika to dla procesora +24 proc, dla karty graficznej +27 proc, a dla NPU (realizowanie zadań AI) +33 proc. Nowe tablety Samsung Galaxy Tab S11 dostały szybkie ładowanie 45 W, funkcje Galaxy AI i najnowszego Androida 16. Na wyposażeniu obu modeli jest też Wi-Fi 7, NFC, a w wersji 5G także obsługa kart eSIM.
W nowym Galaxy Tab S11 Ultra udało się zmniejszyć wcięcie w ekranie. Tablet wygląda przez to nieco lepiej.
Specyfikacja tabletów Samsung Galaxy Tab S11
|Galaxy Tab S11
|Galaxy Tab S11 Ultra
|Ekran
|AMOLED 11 cali,
2560 x 1600 (274 ppi),
120 Hz
|AMOLED 14,6 cala,
2960 x 1848 (239 ppi),
120 Hz
|Głośniki
|Dolby Atmos
|Dolby Atmos
|Czip
|MediaTek Dimensity 9400
|MediaTek Dimensity 9400
|Pamięć RAM
|12 GB
|12 lub 16 GB
|Pamięć na dane
|128, 256 lub 512 GB
|128, 256, 512 GB lub 1 TB
|Aparat główny
|13 Mpix
|13 Mpix
|Aparat UW
|-
|8 Mpix
|Aparat przedni
|12 Mpix
|12 Mpix
|Łączność
|5G (opcjonalne),
Wi-Fi 6E,
Bluetooth 5.4
|5G (opcjonalne),
Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4
|Bateria
|8400 mAh,
ładowanie 45 W
|11600 mAh,
ładowanie 45 W
|Wymiary
|253,8 x 165,3 x 5,5 mm
|326,7 x 208,3 x 5,5 mm
|Waga
|482 g
|692 g
|S Pen
|tak
|tak
Ceny Samsunga Galaxy Tab S11
Do wyboru mamy kilka wersji:
- Samsung Galaxy Tab S11 11" (12/128 GB, Wi-Fi): 3799 zł
- Samsung Galaxy Tab S11 11" (12/256 GB, Wi-Fi): 4099 zł
- Samsung Galaxy Tab S11 11" (12/128 GB, 5G): 4399 zł
- Samsung Galaxy Tab S11 11" (12/256 GB, 5G): 4699 zł
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14,6" (12/256 GB, 5G): 6299 zł
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14,6" (12/512 GB, Wi-Fi): 6299 zł
Producent przygotował kilka promocji. Kupując Galaxy Tab S11 lub S11 Ultra do do 28.09 dostaniesz prezent - klawiaturę Samsung Etui Book Cover Keyboard Slim. Gdy akcesoria się wyczerpią, kolejni klienci otrzymają słuchawki Samsung Galaxy Buds3 Pro. Promocja działa na stronie oficjalnego sklepu Samsunga i u wybranych partnerów. Szczegóły znajdziesz na stronach sklepów.
