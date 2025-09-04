Tablety

Premiera tabletów Samsung Galaxy Tab S11. Jakie zmiany i nowości?

przeczytasz w 2 min.
Jakub Bielecki | Redaktor serwisu benchmark.pl
1 komentarzDyskutuj z nami

Poznaliśmy nowe tablety Samsunga. Flagowe modele z serii Galaxy Tab S11 dostały zastrzyk mocy. Czegoś tu jednak brakuje.

Właśnie poznaliśmy najnowsze tablety Samsunga. Seria Galaxy Tab S11 zaoferuje lepszą wydajność, wiele funkcji AI i odświeżony wygląd. Flagowce z Korei wciąż mogą więc bez kompleksów konkurować z tabletami Apple i najlepszymi urządzeniami tego typu z systemem Android.

Premiera Samsung Galaxy Tab S11

Nowe tablety Samsunga poznaliśmy podczas wydarzenia Galaxy Unpacked. W tym samym momencie zaprezentowano także najnowszy smartfon Galaxy S25 FE. Pierwszym zaskoczeniem może być zmniejszenie liczby dostępnych wariantów. W tym roku Samsung zrezygnował z wersji Galaxy Tab S Plus, czyli podstawowego modelu z większym ekranem. Mamy więc dwa nowe tablety:

  • Samsung Galaxy Tab S11 z ekranem 11”
  • Samsung Galaxy Tab S11 Ultra z ekranem 14,6”

Każdy z nich ma wyświetlacz AMOLED 120 Hz z wysoką rozdzielczością. Obudowy są wodoszczelne (certyfikat IP68) i wyposażone w cztery głośniki stereo z Dolby Atmos i sygnowane przez AKG.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Nowością jest zastąpienie procesora Qualcomm układem konkurencyjnej marki MediaTek. Dimensity 9400 (3 nm) to jeden z najmocniejszych procesorów na rynku, co w zestawieniu z 12 GB RAM zwiastuje świetną wydajność. Wzrost wydajności w stosunku do poprzednika to dla procesora +24 proc, dla karty graficznej +27 proc, a dla NPU (realizowanie zadań AI) +33 proc. Nowe tablety Samsung Galaxy Tab S11 dostały szybkie ładowanie 45 W, funkcje Galaxy AI i najnowszego Androida 16. Na wyposażeniu obu modeli jest też Wi-Fi 7, NFC, a w wersji 5G także obsługa kart eSIM.

W nowym Galaxy Tab S11 Ultra udało się zmniejszyć wcięcie w ekranie. Tablet wygląda przez to nieco lepiej.

Premiera Samsung Galaxy Tab S11

Specyfikacja tabletów Samsung Galaxy Tab S11

 Galaxy Tab S11Galaxy Tab S11 Ultra
EkranAMOLED 11 cali,
2560 x 1600 (274 ppi),
120 Hz		AMOLED 14,6 cala,
2960 x 1848 (239 ppi),
120 Hz
GłośnikiDolby AtmosDolby Atmos
CzipMediaTek Dimensity 9400MediaTek Dimensity 9400
Pamięć RAM12 GB12 lub 16 GB
Pamięć na dane128, 256 lub 512 GB128, 256, 512 GB lub 1 TB
Aparat główny13 Mpix13 Mpix
Aparat UW-8 Mpix
Aparat przedni12 Mpix12 Mpix
Łączność5G (opcjonalne),
Wi-Fi 6E,
Bluetooth 5.4		5G (opcjonalne),
Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4
Bateria8400 mAh,
ładowanie 45 W		11600 mAh,
ładowanie 45 W
Wymiary253,8 x 165,3 x 5,5 mm326,7 x 208,3 x 5,5 mm
Waga482 g692 g
S Pentaktak

Ceny Samsunga Galaxy Tab S11

Do wyboru mamy kilka wersji:

  • Samsung Galaxy Tab S11 11" (12/128 GB, Wi-Fi): 3799 zł
  • Samsung Galaxy Tab S11 11" (12/256 GB, Wi-Fi): 4099 zł
  • Samsung Galaxy Tab S11 11" (12/128 GB, 5G): 4399 zł
  • Samsung Galaxy Tab S11 11" (12/256 GB, 5G): 4699 zł
  • Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14,6" (12/256 GB, 5G): 6299 zł
  • Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14,6" (12/512 GB, Wi-Fi): 6299 zł

Producent przygotował kilka promocji. Kupując Galaxy Tab S11 lub S11 Ultra do do 28.09 dostaniesz prezent - klawiaturę Samsung Etui Book Cover Keyboard Slim. Gdy akcesoria się wyczerpią, kolejni klienci otrzymają słuchawki Samsung Galaxy Buds3 Pro. Promocja działa na stronie oficjalnego sklepu Samsunga i u wybranych partnerów. Szczegóły znajdziesz na stronach sklepów.


Premiera Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Przeczytaj także:

Komentarze

1
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    obcypl
    0
    Szanuję za rozsądną wycenę pamięci. Technicznie mogli by pewnie odpuścić modele 128GB i nikt by nie zauważył, ale 300PLN to zacny gest :-)

    Witaj!

    Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
    Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

    Połącz konto już teraz.

    Zaloguj przez 1Login