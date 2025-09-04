Szykuj popcorn. "007 First Light" na półgodzinnym gameplayu
Już tylko pół roku dzieli nas od premiery najnowszej gry z Jamesem Bondem w roli głównej. Najwyższa pora na prezentację samej rozrywki.
PlayStation zorganizowało specjalne State of Play, podczas którego gracze mogli zobaczyć w akcji nadchodzącą grę “007 First Light”. Z przeszło 30-minutowego gameplayu dowiadujemy się, że:
fabuła opowiada o pierwszej misji Jamesa Bonda jako rekruta w MI6;
- głosu Jamesowi Bondowi użycza Patrick Gibson, szerzej znany z roli młodego Dextera Morgana w serialu "Dexter: Dexter: Grzech pierworodny";
- w grze pojawią się znane z uniwersum 007 postacie, takie jak M, Q i Moneypenny;
- gatunkowo to gra akcji z elementami skradanki i szpiegostwa;
- gracz będzie mógł wybrać własną ścieżkę do osiągnięcia celu, co oznacza różne strategie i rozwiązania;
- do dyspozycji gracza - oprócz różnych rodzajów broni - oddane zostaną gadżety od Q, takie jak zegarek z funkcją skanowania czy laser;
- gra oferuje system walki wręcz, w którym można parować ciosy i wykorzystywać otoczenie;
- nie zabraknie pościgów samochodowych.
Za produkcję i dystrybucję "007 First Light" odpowiada studio IO Interactive, znane głównie z serii "Hitman". Podobieństwa do najnowszych odsłon tegoż cyklu widać zresztą od pierwszych sekund rozgrywki.
Choć Sony odgrywa kluczową rolę w promocji tytułu, to trafi on także na inne platformy: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC oraz Nintendo Switch 2. Premierę zaplanowano na 27 marca 2026.
