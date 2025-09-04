  • benchmark.pl
  • Gry
  • Szykuj popcorn. "007 First Light" na półgodzinnym gameplayu
Gry

Szykuj popcorn. "007 First Light" na półgodzinnym gameplayu

przeczytasz w 1 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Już tylko pół roku dzieli nas od premiery najnowszej gry z Jamesem Bondem w roli głównej. Najwyższa pora na prezentację samej rozrywki.

PlayStation zorganizowało specjalne State of Play, podczas którego gracze mogli zobaczyć w akcji nadchodzącą grę “007 First Light”. Z przeszło 30-minutowego gameplayu dowiadujemy się, że:

fabuła opowiada o pierwszej misji Jamesa Bonda jako rekruta w MI6;

  • głosu Jamesowi Bondowi użycza Patrick Gibson, szerzej znany z roli młodego Dextera Morgana w serialu "Dexter: Dexter: Grzech pierworodny";
  • w grze pojawią się znane z uniwersum 007 postacie, takie jak M, Q i Moneypenny;
  • gatunkowo to gra akcji z elementami skradanki i szpiegostwa;
  • gracz będzie mógł wybrać własną ścieżkę do osiągnięcia celu, co oznacza różne strategie i rozwiązania;
  • do dyspozycji gracza - oprócz różnych rodzajów broni - oddane zostaną gadżety od Q, takie jak zegarek z funkcją skanowania czy laser;
  • gra oferuje system walki wręcz, w którym można parować ciosy i wykorzystywać otoczenie;
  • nie zabraknie pościgów samochodowych.  

Za produkcję i dystrybucję "007 First Light" odpowiada studio IO Interactive, znane głównie z serii "Hitman". Podobieństwa do najnowszych odsłon tegoż cyklu widać zresztą od pierwszych sekund rozgrywki. 

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Choć Sony odgrywa kluczową rolę w promocji tytułu, to trafi on także na inne platformy: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC oraz Nintendo Switch 2. Premierę zaplanowano na 27 marca 2026.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login