Szykuj popcorn. "007 First Light" na półgodzinnym gameplayu

Już tylko pół roku dzieli nas od premiery najnowszej gry z Jamesem Bondem w roli głównej. Najwyższa pora na prezentację samej rozrywki.

PlayStation zorganizowało specjalne State of Play, podczas którego gracze mogli zobaczyć w akcji nadchodzącą grę “007 First Light”. Z przeszło 30-minutowego gameplayu dowiadujemy się, że:

fabuła opowiada o pierwszej misji Jamesa Bonda jako rekruta w MI6;

głosu Jamesowi Bondowi użycza Patrick Gibson, szerzej znany z roli młodego Dextera Morgana w serialu "Dexter: Dexter: Grzech pierworodny";

w grze pojawią się znane z uniwersum 007 postacie, takie jak M, Q i Moneypenny;

gatunkowo to gra akcji z elementami skradanki i szpiegostwa;

gracz będzie mógł wybrać własną ścieżkę do osiągnięcia celu, co oznacza różne strategie i rozwiązania;

do dyspozycji gracza - oprócz różnych rodzajów broni - oddane zostaną gadżety od Q, takie jak zegarek z funkcją skanowania czy laser;

gra oferuje system walki wręcz, w którym można parować ciosy i wykorzystywać otoczenie;

nie zabraknie pościgów samochodowych.

Za produkcję i dystrybucję "007 First Light" odpowiada studio IO Interactive, znane głównie z serii "Hitman". Podobieństwa do najnowszych odsłon tegoż cyklu widać zresztą od pierwszych sekund rozgrywki.

Choć Sony odgrywa kluczową rolę w promocji tytułu, to trafi on także na inne platformy: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC oraz Nintendo Switch 2. Premierę zaplanowano na 27 marca 2026.