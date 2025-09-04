Nowy chip NVIDII do AI. Eksperci: będzie się sprzedawać jak świeże bułeczki

NVIDIA stworzyła nowy układ obliczeniowy B30A, przeznaczony do wspomagania sztucznej inteligencji. Chip trafi do chińskich odbiorców i, mimo że jego cena będzie dwukrotnie wyższa niż w przypadku poprzedniego modelu H20, eksperci spodziewają się dużego zainteresowania.

Administracja Stanów Zjednoczonych nie wstrzymała eksportu układów obliczeniowych do Chin, jednak nowe regulacje wprowadzają ograniczenia dotyczące sprzedaży najwydajniejszych chipów. W związku z tym producenci przygotowują specjalne, ograniczone wersje swoich układów, które spełniają wymogi prawne.

NVIDIA oferowała chińskim klientom model H20 z generacji Hopper, ale niedawno wprowadziła na tamten rynek nową jednostkę - układ B30A z ulepszonej generacji Blackwell.

Nowy układ do AI

Układ B30A bazuje na konstrukcji topowego modelu B300, jednak obejmuje tylko jedno jądro krzemowe (zamiast dwóch w B300). W praktyce oznacza to o połowę niższą wydajność niż w przypadku pełnego B300 (i zgodność z regulacjami eksportowymi) – chip oferuje:

7,5 PetaFLOPS FP4,

3,75 PetaFLOPS FP6/FP8,

1,875 PetaFLOPS FP16/BF16,

0,94 PetaFLOPS TF32.

Ogromne zainteresowanie w Chinach

Jak podaje Reuters, specjaliści przewidują, że układ B30A znajdzie szerokie zastosowanie w Chinach, ponieważ pełne przejście na lokalne, autorskie chipy wymaga jeszcze czasu i dopracowania zarówno sprzętu, jak i oprogramowania. Do tego momentu chińska infrastruktura będzie w dużej mierze opierać się na rozwiązaniach zachodnich, co może przełożyć się na znaczącą sprzedaż nowych jednostek NVIDIA.

Poprzedni model H20 kosztował około 10–12 tys. dol, natomiast cena B30A ma być nawet dwukrotnie wyższa – szacuje się ją na 20–24 tys. dol. Niższe ceny mogą dotyczyć jedynie zamówień realizowanych w dużych wolumenach. Eksperci podkreślają jednak, że mimo wyższej ceny jest to wciąż atrakcyjna oferta, biorąc pod uwagę wydajność chipu oraz jego pełną kompatybilność z oprogramowaniem NVIDIA.

Choć dokładna data dostaw B30A nie została jeszcze ogłoszona, spodziewa się, że pierwsze laboratoria AI w Chinach otrzymają te układy już w ciągu najbliższych tygodni.