Nowe modele Samsunga zostały znalezione w bazie chińskiego urzędu certyfikacyjnego. Jednego z nich się spodziewaliśmy, drugi jest totalną nowością. To początek nowej serii telefonów Koreańczyków?

Nierzadko informacje na temat nadchodzących modeli pojawiają się w nieoficjalnych źródłach. W przypadku zupełnie nowego Samsunga Galaxy C55 jest jednak inaczej. Model ten pojawił się bowiem w bazie chińskiego urzędu certyfikacyjnego TENAA. Przypomina nieco model Galaxy A55, którego pierwsze zdjęcia także możemy zobaczyć w bazie TENAA.

Zbliża się premiera nowych smartfonów Samsunga

Nadchodząca premiera Samsunga Galaxy A55 nie powinna być dla nikogo większym zaskoczeniem. Mieliśmy już w końcu kilka modeli z tej serii, oznaczonych kolejnymi numerami. W porównaniu z ubiegłorocznym Galaxy A54 wygląd nie zmieni się znacząco. Samsung ma już w końcu ugruntowany pomysł na design swoich smartfonów. Dotyczy to każdego modelu z różnych półek cenowych. Jedynym modelem, który się wyróżnia, jest flagowy Galaxy S Ultra.

Najnowszy Samsung Galaxy A55 powinien dostać procesor Exynos 1480. Jedną z wersji pamięciowych będzie ta z 8 GB RAM i dyskiem 256 GB oraz slotem na karty pamięci. Tak przynajmniej wynika z danych znalezionych w benchmarku Geekbench. Wcześniejsze pogłoski wskazywały też na możliwość zintegrowania autorskiego procesora Samsunga z GPU od AMD. Spodziewamy się też, że w nadchodzących smartfonach koreańskiej marki pojawią się funkcje znane z Galaxy S24 - Galaxy AI. Samsung Galaxy A55 ma otrzymać kodową nazwę SM-A5560.

Samsung Galaxy C55 - co zaoferuje zupełnie nowa seria smartfonów?

Pierwsze zdjęcia, informacje o procesorze i pamięci to wszystko, co na ten moment wiemy o Galaxy A55. Nieco więcej kluczowych informacji mamy natomiast o specyfikacji Samsunga Galaxy C55. Także one pochodzą z chińskiego urzędu TENAA, czyli sprawdzonego źródła informacji o nadchodzących urządzeniach. Podobieństwo do Galaxy A55 zdarza natomiast już sama nazwa kodowa - SM-C5560. Niektóre doniesienia mówią też o nazwie urządzenia “Galaxy Y55”. Tak, czy inaczej - będzie to sprzęt z zupełnie nowej serii.

W specyfikacji Samsunga Galaxy C55/Y55 powinniśmy znaleźć ekran OLED o przekątnej 6,67” z rozdzielczością Full HD+. Bateria dostanie natomiast pojemność 5000 mAh. Dość standardowo zapowiada się także zestaw aparatów. Z przodu “oczko” ma 13 MP, potrójny aparat z tyłu to 50 MP obiektyw główny, 8 MP aparat z szerokim kątem i pomocnicze “oczko” 2 MP. To ostatnie ma pomijalne znaczenie dla smartfonowej fotografii. Może służyć do pomiaru głębi ostrości lub do wykonywania zdjęć makro.

Ciężko więc dziś powiedzieć, jakie będą różnice między Galaxy A55 a Galaxy C66. Obecnie sprzedawany model (Galaxy A54 5G) ma ekran 6,5”, a jego aparat szerokokątny ma 12 MP. Być może seria Galaxy C stanie się więc nieco tańszą w stosunku do “Galaxy A”. Z drugiej zaś strony - wśród już istniejących modeli mamy m.in. Galaxy A34, czy Galaxy A15, czyli bardziej budżetowe telefony. Wygląda więc na to, że musimy poczekać na oficjalną prezentację, aby poznać wszystkie szczegóły dotyczące nowej serii smartfonów Samsunga.

Źróło zdjęć: TENAA, GSMArena