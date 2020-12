Nokia 5.4 to kolejny smartfon wciąż rozpoznawalnej marki, który trafi do naszych sklepów. Cena będzie kusząca, ale specyfikacja już nieco mniej.

Znamy polską cenę smartfona Nokia 5.4

Nokia nie odgrywa teraz na rynku mobilnym większej roli, ale część użytkowników wciąż ma do tej marki pewien sentyment. W ostatnich miesiącach nie mogliśmy mówić o licznych nowościach, może poza modelem Nokia 8.3 5G, swoją drogą będącym oficjalnym smartfonem Jamesa Bonda. Wkrótce coś się pojawi, a konkretnie Nokia 5.4.

Zadebiutuje w polskich sklepach w połowie przyszłego miesiąca. Cena będzie kusząca, bo wyniesie 949 złotych. Dobry smartfon do 1000 złotych to dla części użytkowników najbardziej łakomy kąsek. Pytanie, czy Nokia 5.4 będzie dobra?

Nokia 5.4 specyfikacja techniczna

Android 10 (potwierdzona aktualizacja do Android 11)

6.39-calowy wyświetlacz IPS LCD, HD+ (720 x 1560 pikseli)

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 662

4 GB RAM

64 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

kamera główna 48 Mpix + 2 Mpix (sensor głębi) + 5 Mpix (szeroki kąt) + 2 Mpix (makro)

kamera przednia 16 Mpix

Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 b/g/n, NFC

dual SIM

bateria 4000 mAh, ładowanie 10W

wymiary 160.97 x 75.99 x 8.7 mm

waga 180 g

Zacznijmy może od tego, co nie odstrasza. Procesor Qualcomm Snapdragon 662 i 4 GB pamięci RAM nie zagwarantują wprawdzie miana najbardziej wydajnej konstrukcji w tym przedziale cenowym, ale to zestaw, który powinien wystarczyć do komfortowej pracy systemu i większości popularnych aplikacji. Tym bardziej, że podobnie jak inne modele z tym samym logo, Nokia 5.4 została wyposażona w czysty system Android. Przynależność do programu Android One powinna zagwarantować przynajmniej dwie duże aktualizacje, a także poprawki bezpieczeństwa przez 3 lata.

Niestety, na pierwszy rzut oka widać też pewne mankamenty. Przy cenie oscylującej w granicach 1000 złotych sporo osób oczekuje już wyświetlacza Full HD+, tu trzeba będzie zadowolić się rozdzielczością HD+. Bateria o pojemności 4000 mAh wedle producenta wystarczy na 2 dni pracy, ale nie będzie obsługiwać szybkiego ładowania. Smartfon zaoferuje moduł łączności NFC, ale jednocześnie też starsze, a tym samym i wolniejsze moduły Bluetooth i WiFi.

Kompromisów zatem nie zabrakło. Ostateczna ocena atrakcyjności smartfona będzie możliwa po dokładanych testach. Co sądzicie o nim na pierwszy rzut oka?

Źródło: Nokia Mobile

