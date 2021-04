W przyszłym roku seria Battlefield zawita na urządzenia mobilne. Wedle zapowiedzi otrzymamy zupełnie nową grę wprowadzającą wojnę totalną na smartfony i tablety.

Powstaje Battlefield na urządzenia mobilne

Wielu graczy, można chyba zaryzykować stwierdzenie, że miliony, wyczekują zapowiedzi Battlefield 6. Wkrótce się jej doczekamy, póki co potwierdzono natomiast inną produkcję. Jednocześnie trwają prace nad mobilną odsłoną tej serii strzelanek.

Jak zapewnia Oskar Gabrielson, dyrektor generalny DICE, będzie to zupełnie nowa gra, a nie port którejś ze znanych z PC czy konsol. Nie ma też związku z wspomnianym Battlefield 6.

Nie dajcie się zwieść – to samodzielna gra. To zupełnie inna gra niż ta, którą tworzymy na konsole i PC, zaprojektowana specjalnie z myślą o platformach mobilnych. Jest tworzona od podstaw przez iToys, by możliwość grania w grę z serii Battlefield, gdzie tylko chcecie, stała się rzeczywistością. Możecie się spodziewać w pełni rozwiniętej gry, która sprawdzi wasze umiejętności.

Mobilny Battlefield zadebiutuje w przyszłym roku

Nie jest tajemnicą, iż gry mobilne cieszą się już bardzo dużą i wciąż rosnącą popularnością. Coraz częściej wzrok w ich stronę kierują duże studia. Póki co brakuje wielu szczegółów związanych z zapowiadanym projektem. Potwierdzono jednak, że pracami nad nim zajmują się wspólnie Industrial Toys oraz DICE.

Powstająca gra mobilna wchodzi w okres testowy, jej premiera ma odbyć się w 2022 roku. EA mówi tutaj ogólnie o smartfonach i tabletach. Trudno nie przypuszczać, że chodzi o urządzenia z systemami Google Android oraz Apple iOS i Apple iPadOS.

Źródło: ea, grafika - Battlefield V

