Doom 3 ma już swoje lata, ale postanowiono ponownie przypomnieć o nim graczom. Spory udział okazuje się mieć w tym Sony.

Powstaje Doom 3: VR Edition

Da się zauważyć, iż japoński producent chce nieco bardziej zainteresować graczy wirtualną rzeczywistością. Kilka dni temu zapowiedział nowe gogle VR do PlayStation 5, teraz natomiast zaczyna pochylać się nad grami. Potwierdzono prace nad kilkoma tytułami, jednym z nich jest Doom 3: VR Edition. Chociażby z racji rozpoznawalności tej serii budzi największe zainteresowanie, ale wypada mieć nadzieję, że finalnie skończy się na ciekawej zabawie.

Główne założenia nie zostaną zmienione względem oryginału. Trzeba spodziewać się konieczności stawienia czoła różnej maści demonom, klaustrofobicznych korytarzy i na szczęście szerokiego arsenału. Wedle zapewnień, do wirtualnej rzeczywistości przystosowano tu nie tylko podstawkę, ale też rozszerzenia The Lost Mission i Resurrection of Evil.

Premiera Doom 3: VR Edition jeszcze w marcu

W id Software powinny panować obecnie dobre nastroje, DOOM Eternal okazuje się bowiem dużym sukcesem, również sprzedażowym. Doom 3: VR Edition to projekt nie tylko id Software, ale też studia Archiact.

Gracze mają otrzymać tu rozgrywkę na około 15 godzin. Wypada przy tym zaznaczyć, że mowa o projekcie dedykowanym PlayStation 4 i PlayStation VR, posiadacze PlayStation 5 będą mogli skorzystać ze wstecznej kompatybilności. Zainteresowani nie będą długo czekać na premierę, zaplanowano ją na 29 marca.

Źródło: PlayStation

