Od premiery PlayStation VR minęły już cztery lata i choć zestaw stworzony z myślą o PS4 działa również na PlayStation 5, to na nową generację wirtualnej rzeczywistości wciąż czekamy. Firma Sony zapowiedziała, że wkrótce faktycznie się doczekamy.

PlayStation VR 2. Gogle VR do PlayStation 5 oficjalnie zapowiedziane

Firma Sony ogłosiła, że w bliżej nieokreślonej przyszłości zadebiutuje PlayStation VR nowej generacji. Rozwiązanie wykorzysta moc PlayStation 5 i swoje możliwości, aby zaoferować jeszcze większą wydajność, interaktywność i immersję. W zapowiedzi czytamy też, że poprawie uległ praktycznie każdy aspekt zestawu: od rozdzielczości i pola widzenia, po śledzenie i przetwarzanie danych. Będzie łączyć się z konsolą za pośrednictwem pojedynczego przewodu, gwarantując równocześnie wyśmienite wrażenia wizualne.

PSVR 2 – co powinny zaoferować nowe gogle VR?

Japończycy wspomnieli również o nowym kontrolerze – jego cechą szczególną ma być bardzo wysoki poziom ergonomii. Przedstawiciele Sony powiedzieli, że wykorzystali pewne rozwiązania z kontrolera DualSense, ale nie zdradzili, o które konkretnie chodzi. Byłoby świetnie, gdyby mieli na myśli adaptacyjne spusty oraz efekty haptyczne – to genialnie sprawdza się na PS5, a w rzeczywistości wirtualnej mogłoby dawać jeszcze lepszy efekt.

Z otwartymi ramionami przyjęlibyśmy możliwość swobodnego przemieszczania się po pokoju z realistycznym śledzeniem – aktualnie gogle PlayStation VR rejestrują wyłącznie ruchy głowy, a przemieszczanie całego ciała nie przynosi rezultatów w grze. Mamy również nadzieję, że ten nowy system będzie w pełni kompatybilny z poprzednią generacją. W katalogu gier na PlayStation VR znajduje się bowiem niemało perełek. Astro Bot: Rescue Mission, Blood & Truth, Resident Evil 7, Paper Beast, The Persistance czy Moss to zaledwie kilka pozycji z bardzo długiej listy.

Tymczasem podsumujmy…

Co o PlayStation VR 2 wiemy na pewno? Nowy zestaw zaoferuje:

połączenie z konsolą za pomocą jednego przewodu,

wyższą rozdzielczość obrazu,

głębsze pole widzenia,

udoskonalone, bardziej precyzyjne śledzenie ruchów

oraz nowy kontroler.

Kiedy premiera PlayStation VR 2?

Prace projektowe nadal trwają, dlatego też nie należy nastawiać się na premierę nowego zestawu PlayStation VR w 2021 roku. Być może w przyszłym roku doczekamy się jego rynkowego debiutu, a póki co posiadaczom PS5 pozostaje korzystanie z dotychczasowego systemu. Pytanie do ciebie: czy jest to jednak w ogóle coś, na co czekasz?

Źródło: PlayStation Blog, informacja własna

