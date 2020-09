Ubisoft zaprasza graczy do świata bogów i mitycznych bestii. Immortals Fenyx Rising to pomysł, o którym słyszeliśmy już wcześniej, ale zaserwowany w nieco zmienionej oprawie.

Zelda od Ubisoftu, tak zapowiada się Immortals Fenyx Rising

Pamiętacie zapowiedź Gods & Monsters? Słuch o tym tytule dość szybko zaginął. Zdecydowano, że ostatecznie w ogóle nie ujrzy on światła dziennego. Nie znaczy to jednak, że projekt poszedł do kosza. Producent zdecydował, że ostatecznie pojawi się jako Immortals Fenyx Rising. Założenia dotyczące przedstawianej tutaj historii wydają się pozostawać bez zmian, jednocześnie pokazano dość solidną porcję fragmentów rozgrywki.

Głównym bohaterem, a w zasadzie bohaterką jest tutaj tytułowa Fenyx. Postawiono przed nią trudne i chwalebne zadanie ocalenia greckich bogów i ich siedziby od mrocznej klątwy. Przerasta to zwykłych śmiertelników, Fenyx otrzyma w związku z tym możliwość korzystania z mocy bogów. Przydadzą się, ponieważ po drodze czekają starcia z mitologicznymi bestiami, takimi jak Cyklop, Minotaur, Meduza czy potężny Tyfon.

Gameplay z Immortals Fenyx Rising

Ubisoft deklaruje, że Immortals Fenyx Rising będzie świeżym spojrzeniem na połączenie gry akcji i przygodówki w otwartym świecie. Rozgrywka obejmować ma szybką walkę wręcz oraz powietrzną, można będzie wykorzystać w niej chociażby miecz Achillesa, łuk Odyseusza i skrzydła Dedala. Ważne mają być osiągane postępy, poza rozwojem bohaterki twórcy przewidują też ulepszenia broni, pancerza i eliksirów.

Kiedy premiera Immortals Fenyx Rising?

Tym razem mamy doczekać się premiery i to dość szybko. Ubisoft zapowiada, że Immortals Fenyx Rising trafi w ręce graczy jeszcze w tym roku, a dokładnie 3 grudnia.

Gra będzie dostępna na PC, a także konsolach PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch oraz PlayStation 5 i Xbox Series X. Można spodziewać się jej również na platformie Stadia i w usłudze UPLAY+.

Źródło: Ubisoft

