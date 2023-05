Wielkimi krokami zbliża się tegoroczna konferencja WWDC, która organizowana jest przez firmę Apple. Podsumowujemy dotychczasowe plotki na temat tego jakie nowości się pojawią.

WWDC 2023

5 czerwca, bo wtedy rozpoczyna się wspomniana konferencja, oczy całego technologicznego świata skierowane będą w stronę Cupertino, gdzie znajduje się główna siedziba firmy. Tego dnia odbędzie się inauguracyjna prezentacja, w trakcie której światło dzienne ujrzą nowe wersje systemów operacyjnych dla urządzeń Apple oraz być może nowe produkty.

Gdzie i kiedy oglądać konferencję WWDC 2023?

Inaugurująca prezentacja rozpocznie się o godzinie 10:00 czasu pacyficznego. W Polsce będzie to godzina 19:00. Transmisję oglądać będzie można na stronie internetowej Apple oraz za pośrednictwem oficjalnego kanału tej firmy w serwisie YouTube i w aplikacji Apple Developer zainstalowanej na Apple TV.

Czego można się spodziewać?

Zacznijmy od systemów operacyjnych, bo to pewniaki. Zaprezentowane zostaną nowe wersje większości oprogramowania, czyli iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 oraz tvOS 17.

W tym roku nie pojawiło się zbyt wiele doniesień na temat nowych systemów, ale nie pozostawimy Was z pustymi rękami.

Jedną z nowości w iOS 17 ma być funkcja umożliwiająca prowadzenie zapisów dotyczących codziennych czynności i przemyśleń. Funkcja zintegrowana będzie z aplikacja Zdrowie i umożliwi śledzenie nastroju użytkownika.

Mówi się także o przeprojektowaniu zablokowanego ekranu iPhone’a w orientacji poziomej, który podłączony do ładowarki służyć będzie mógł do sterowania urządzeniami inteligentnego domu.

W przypadku iPadOS wprowadzonych ma zostać kilka poprawek aplikacji Stage Manager, ułatwiającej organizację aplikacji i ich okien.

Dużej zmiany doczekać ma się watchOS. Przeprojektowany ma zostać interfejs użytkownika, a dodatkową nowością będą widżety. Niestety nie podano żadnych szczegółów na ten temat.

Do tej pory nie pojawiło się nic konkretnego na temat tego, co czeka nas w przypadku macOS 14 i tvOS 17.

Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej do końca do marca przyszłego roku firma Apple będzie musiała oficjalnie umożliwić użytkownikom instalowanie aplikacji spoza App Store, co obecnie w przypadku iOS i iPadOS jest znacznie utrudnione. Być może zmiany, lub przynajmniej ich zapowiedź, pojawią się już teraz.

A co ze sprzętem?

Analitycy spekulują, że 5 czerwca mogą pojawić się dwa nowe urządzenia - 15-calowy MacBook Air oraz okulary obsługujące technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Jeśli drugie z wymienionych urządzeń w ogóle się pojawi to Apple wejdzie w zupełnie nową kategorię produktów.



Źródło: zelbo.nyc

Na temat okularów wiadomo już sporo, ale doniesienia te nie są potwierdzone. Przełączanie między trybami obsługi wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości ma odbywać się za pomocą pokrętła podobnego do koronki Digital Crown, która znajduje się w zegarkach Apple Watch. Urządzenie zasilane będzie zewnętrznym akumulatorem z podłączonym do niego przewodem. Jego konstrukcja ma być lekka, a pasek mocujący okulary na głowie przypominać ma ten znany ze smartwatchów marki Apple.

Okulary wyposażone będą w wyświetlacze o rozdzielczość 4K, wykonane w technologii micro-OLED, ale będzie także możliwość zainstalowania soczewek korekcyjnych. Urządzenie działać będzie pod kontrola nowego systemu operacyjnego xrOS, a jego serce stanowić będą układy Apple Silicon. Sterowanie ma odbywać się na podstawie gestów i ruchów gałek ocznych, a rejestrować będzie je kilkanaście kamer. Cena wynosić może około 3000 dolarów.

15-calowy MacBook Air

Wygląd oraz konstrukcja nowego MacBooka Air nie zmieni się w porównaniu do mniejszych modeli z układem M2. Różnicą będzie oczywiście rozmiar. Analityk Ross Young, twierdzi, że długość przekątnej wynosić będzie 15,5 cala.

Nie będzie zatem ekranu mini-LED ani funkcji ProMotion, ale pojawi się między innymi świetnie radzący sobie system pasywnego chłodzenia. Komputer ma być dostępny w dwóch wariantach - z czipem M2 oraz M2 Pro.

Źródła: cnet, imore, the verge, macrumors