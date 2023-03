Kiedy odbędzie się konferencja Worldwide Developers Conference (WWDC) Apple? Firma podała oficjalną datę, kiedy powinniśmy zobaczyć m.in. nowy system iOS 17.

WWDC 2023 odbędzie się w formie online między 5 a 9 czerwca 2023 r. Jednocześnie gigant z Cupertino informuje o konkursie Swift Student Challenge.

Konferencja Apple już wkrótce. WWDC 2023 rozpocznie się 5 czerwca

– WWDC to jeden z naszych ulubionych okresów w roku, ponieważ jest to okazja do nawiązania kontaktu z utalentowanymi programistami z całego świata, dzięki którym ta społeczność jest tak niezwykła – mówiła wyceprezes Apple ds. ogólnoświatowych relacji z programistami Susan Prescott cytowana w oficjalnym komunikacie Apple.

Konferencja, na której tradycyjnie przedstawiane są kolejne wydania systemów operacyjnych na urządzenia giganta z Cupertino odbędzie się w formie online pomiędzy 5 a 9 czerwca 2023 r. "Apple uchyli rąbka tajemnicy i pokaże najnowsze udoskonalenia, które pojawią się w systemach iOS, iPadOS, macOS, watchOS i tvOS." – czytamy w wiadomości.

Jednym z elementów WWDC23 będzie też konkurs Swift Student Challenge, który jest skierowany dla adeptów programowania. Program ma wesprzeć najmłodszych, którzy rozpoczynają swoją karierę w branży IT i wiążą przyszłość z kodowaniem. Zgłoszenia do konkursu, w ramach którego można stworzyć eksperymentalną aplikację należy składać do 19 kwietnia na dedykowanej stronie.