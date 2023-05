Zdobyła rozgłos dzięki grze Cuphead. Teraz stworzy Warszawską Syrenkę

Tina Nawrocki, pochodząca z Polski animatorka gier cyfrowych i filmów rysunkowych, zdobyła światowy rozgłos dzięki grze Cuphead. Teraz pora na nowe wyzwanie i spełnienie marzeń. Stworzy Syrenkę.

Animatorka gry Cuphead

Tina Nawrocki, polsko-kanadyjska animatorka gier komputerowych i filmów rysunkowych, zasłynęła dzięki grze Cuphead, w której wykreowała i zaanimowała ponad 60 postaci. Za to otrzymała w 2018 roku indywidualną nominację do Annie Award, a w 2023 roku nagrodę zbiorowo. Wszystkie postacie w Cuphead są zaanimowane metodą tradycyjną, a tła są malowane ręcznie. Muzyka w stylu lat 30. dodaje grze niezwykłości.

Od marzeń się zaczyna

Tina od dłuższego czasu marzyła o stworzeniu własnego, krótkometrażowego filmu. Jej dzieło będzie poświęcone Polsce i legendarnej kobiecie, która jest uosobieniem walki o wolność – Warszawskiej Syrence. Ekipa składająca się z kilkunastu kobiet z różnych stron świata pracuje nad filmem, który będzie skierowany do dorosłej widowni. W scenariuszu są poruszone współczesne problemy, jak walka o prawa kobiet czy ochrona środowiska.

Jedna sekunda filmu to aż 24 rysunki

Produkcja filmu animowanego, szczególnie wykonanego tradycyjną metodą na papierze, jest bardzo kosztowna. Animatorzy muszą wykonać 24 rysunki na każdy ruch, a do tego dochodzi cała ekipa: twórcy postaci, specjaliści od efektów, kompozytor, dźwiękowiec, artysta malujący tła, scenarzysta, konsultanci itp. Co więcej, wszyscy pracownicy to kobiety, ponieważ film opowiada o silnej, wojowniczej kobiecie. Każdy może wesprzeć projekt symboliczną kwotą, a za większą opłatą otrzymać nagrodę. Warto wesprzeć ten film, aby szeroka międzynarodowa publiczność mogła poznać piękną, wojowniczą polską Syrenkę. Link do zbiórki znajduje się tutaj.

źródło: https://www.indiegogo.com/projects/syrenka-legend-of-the-warsaw-mermaid#/