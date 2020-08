Wygląda jak klasyczny zegarek cyfrowy, ale nie daj się zwieść. To smartwatch, którego funkcjonalność może się podobać i robi wrażenie nie tylko ze względu na stylistykę, ale też cenę – wyjątkowo atrakcyjną.

Amazfit Neo wygląda klasycznie, ale to nowoczesny smartwatch

Amazfit Neo ma klasyczny wyświetlacz LCD, który zawsze jest włączony, a po podniesieniu ręki dodatkowo się podświetla. Treści SMS-a ci nie wyświetli, ale o tym, że masz wiadomość do przeczytania cię poinformuje, podobnie o e-mailach, połączeniach czy powiadomieniach z kilku popularnych aplikacji. Nic cię więc nie ominie – a po to w końcu masz smartwatcha. Taki gadżet kupują też ci, którzy chcą mieć kontrolę nad swoim zdrowiem i oni także mogą powody, by zainteresować się nowością Amazfita.

Zegarek Amazfit Neo oferuje całodobowy pomiar pulsu i ostrzega, gdy rytm serca odbiega od normy. Wykrywa też ruch, zlicza kroki i spalone kalorie, monitoruje treningi oraz ocenia osobisty poziom aktywności. Do tego monitoruje sen – zarówno w nocy, jak i podczas popołudniowej drzemki.

Jedno ładowanie – miesiąc działania. To ma sens

Czas pracy sięga tu 28 dni przy normalnym użytkowaniu i nawet 37 dni w trybie oszczędzania energii. To efekt tego, że Amazfit Neo ma monochromatyczny i niedotykowy wyświetlacz, na którym w dodatku nie pojawiają się żadne szczegółowe informacje. A że ma też wodoszczelną konstrukcję (5 ATM), to właściwie nie musisz się z nim rozstawać.

Ile kosztuje Amazfit Neo? Cena również może się podobać

Normalnie za Amazfit Neo będzie trzeba zapłacić 50 dolarów Jeśli już teraz wiesz, że musisz go mieć, to zerknij na AliExpress, gdzie trwa jego przedsprzedaż – zapłacisz mniej niż 200 złotych.

