Norwegowie od 1 stycznia 2023 roku kupią wyłącznie elektrycznego Hyundaia. Marka oficjalnie zakończyła sprzedaż samochodów spalinowych, które przez długi czas i tak stanowiły niewielki procent sprzedaży w ogóle.

Hyundaie w Norwegii będą już tylko elektryczne

Firma postanowiła nieco ubiec w realizacji planu wycofania ze sprzedaży samochodów spalinowych Volkswagena. Niemiecka marka ogłosiła, że będzie sprzedawać wyłącznie samochody elektryczne dopiero od 2024 roku na rynku norweskim.

Hyundai postanowił nieco przyspieszyć ten proces i od 1 stycznia 2023 oficjalnie zakończono sprzedaż nieekologicznych samochodów napędzanych paliwami płynnymi.

Czym jest podyktowana taka decyzja?

Choć w głównej mierze z pewnością chodzi o ekologię, to za nią stoi też ekonomia. Według szacunków, w 2022 roku samochody w portfolio Hyundaia wygenerowały wolumen sprzedaży ok. 93% ogółu.

Oznacza to, że auta spalinowe są marginalne w kwestii sprzedaży w Norwegii i producentowi nie opłaca się ich dystrybucja. Mieszkańcy zatem najprawdopodobniej nawet nie zauważą braku aut innych niż elektryczne w salonach dealerów.

Warto dodać, że w Norwegii już w 2021 roku aż 64,5% wszystkich sprzedanych samochodów było napędzane silnikiem elektrycznym (był to wzrost o 10% w stosunku do 2020). Ubiegły już rok 2022 z pewnością przyniesie jeszcze lepsze statystyki, ale te nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone.

To ważny krok, na który decyduje się producent również aut spalinowych

Wycofanie ze sprzedaży samochodów spalinowych to ważny krok dla producenta, który nie jest kojarzony wyłącznie z elektrykami (jak np. Tesla czy sub-marka Volvo - Polestar). Wydaje się to być pokłosiem ogłoszenia planów Norwegii, która zamierza być w pełni elektryczna do 2025 roku (o wiele wcześniej niż deklarowany przez UE rok 2035).

Na ten moment wszystko wskazuje na to, że realizacja założeń przebiegnie pomyślnie. W kraju wycofuje się kolejne samochody spalinowe, a mieszkańcy sami wyjątkowo chętnie stawiają na zakup elektryka.

Źródło: electrek