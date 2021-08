Amazon chce przyciągnąć do siebie kolejnych klientów. Jednocześnie sugeruje, że najlepiej będzie im zrobić zakupy za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

35 zł prezentu przy pierwszym zakupie w aplikacji mobilnej Amazon

Trochę musieliśmy na to poczekać, ale w marcu wreszcie wystartował Amazon.pl. Trudno twierdzić, że na początku przygody z naszym rynkiem sklep pokusił się o gigantyczne rabaty i promocje, ale systematycznie zdaje się przekonywać do siebie kolejnych klientów. Pomóc ma w tym również najnowsza promocja.

Jej zasady są bardzo proste. Promocja pozwala cieszyć się zniżką w wysokości 35 zł przy pierwszym zakupie w aplikacji mobilnej Amazon. Ważne przy tym, że kwota zakupu musi wynieść przynajmniej 100 zł. Warto też wyraźnie podkreślić, iż chodzi tutaj o pierwszy zakup przez aplikacje mobilną, a nie pierwszy zakup na amazon.pl ogólnie, bo to mocniej zawęziłoby grono potencjalnych odbiorców.

Jak odebrać zniżkę na amazon.pl?

Czasu na skorzystanie z promocji jest naprawdę sporo. Obowiązuje ona aż do 6 września (lub do wyczerpania zapasów kodów promocyjnych), można będzie zatem zmniejszyć rachunek np. przy okazji zakupów w ramach zbliżającego się Back to School.

Aby otrzymać zniżkę trzeba posiadać na swoim urządzeniu aplikację mobilną Amazon. Później wystarczy już tylko zalogować się na swoje konto, dokonać odpowiedniego zakupu, a podczas finalizacji transakcji wprowadzić kod promocyjny. Znajdziecie go, podobnie jak dokładny regulamin, na oficjalnej stronie sklepu.

