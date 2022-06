Nie tylko Nvidia i AMD! Z kartami graficznymi kombinują też inni producenci – w tym chińska firma Zhaoxin, która przygotowuje modele z rodziny Glenfly.

Ostatnio pisaliśmy o wynikach wydajności modelu Zhaoxin Glenfly Arise 1020, który (lekko mówiąc) nie imponował osiągami. Wygląd karty był dla nas tajemnicą, ale ostatnio w sieci pojawiły się fotki bardzo podobnego modelu.

Chińska karta Zhaoxin Glenfly Arise GT10C0 na zdjęciach

Na chińskim forum Bilibili pojawiły się zdjęcia modelu Zhaoxin Glenfly Arise GT10C0. Trzeba przyznać, że karta wygląda... dosyć skromnie (niektórym pewnie przypomina najsłabsze modele Nvidii i AMD sprzed kilkunastu lat).

Producent zastosował niewielką, niskoprofilową płytkę drukowaną, na której zainstalowano układ graficzny Arise GT10C0 oraz cztery kości pamięci (łącznie 2 GB). Można jednak podejrzewać, że ta sama płytka jest stosowana także w wydajniejszym modelu, bo przewidziano dodatkowe miejsce na kostki pamięci.

Do dyspozycji oddano dwa wyjścia obrazu: HDMI i VGA. Jak łatwo się domyślić, taka karta nie wymaga podłączenia dodatkowego zasilania.

Chińska karta (jeszcze) nie działa jak należy

Według źródła, karta jeszcze nie ma dedykowanego sterownika i nie działa poprawnie pod systemem operacyjnym Windows 10 (urządzenie jest rozpoznawane jako Zhaoxin VGA Bios).

Jak nietrudno się domyślić, w takim przypadku karta oferuje bardzo ograniczoną funkcjonalność (źródło wskazuje, że ma nawet problem z poprawnym odtwarzaniem filmów). Inna sprawa to to, że model Glenfly Arise GT10C0 raczej nie należy do topowych konstrukcji i nie powinniśmy oczekiwać po nim świetnych osiągów (to raczej propozycja do bardzo podstawowych zastosowań).

Jeśli jakimś cudem jesteście zainteresowani kartą Glenfly Arise GT10C0, to jest jeszcze jeden problem - na ten moment nic nie wiadomo o dostępności kart Zhaoxin Glenfly poza Chinami.

Źródło: Bilibili